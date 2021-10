Tre grunde til at vente med at opgradere til Windows 11

De, der skifter til Windows 11 på et tidligt tidspunkt, skal regne med en række udfordringer, som både enkeltpersoner og virksomheder bør overveje på forhånd, i hvert fald ifølge analytikere hos Gartner.

I en e-mail 'samtale' mellem TechRadar Pro og analytiker Stephen Kleynhans forklarer sidstnævnte, at der er en række risici forbundet med opgradering til Windows 11. Store nok til nøje at overveje opgraderingen.

Ifølge Kleynhans kan risiciene opdeles i tre kategorier: brugeroplevelse, softwarekompatibilitet og hardware support.

I de kommende år vil Microsoft sandsynligvis foretage en række forbedringer og tilretninger med Windows 11, baseret på faktisk feedback fra et stigende antal brugere ifølge Kleynhans. At hoppe på det nye operativsystem lige nu kan betyde en ekstra læringskurve undervejs.

En stor del af brugeroplevelsen vil også afhænge af software. Selvom der allerede er rapporteret nogle kompatibilitetsproblemer, er mange applikationer endnu ikke fuldt optimeret til det nye operativsystem.

"Det kan betyde, at nogle applikationer vil modtage opdateringer i det kommende år og derved få et look, der passer bedre til Windows 11, og også bruge nogle nye funktioner i operativsystemet. Igen ting, der kan betyde forhindringer for nogle brugere."

Endelig siger Kleynhans også, at tidlige brugere af Windows 11 kan opleve problemer med hardwarekompatibilitet, selvom deres enheder opfylder de nye hardwarekrav til Windows 11.

Uanset hvor meget der er blevet testet bag kulisserne, sker der altid uventede ting, når der lanceres et nyt operativsystem.

"Der vil være usædvanlige hardwarekombinationer og individuelle sager, der kan føre til uventede problemer," siger Kleynhans.

Hvornår bør man opgradere till Windows 11?

Selvom det kan virke ekstremt fristende for både virksomheder og enkeltpersoner at hoppe direkte til Windows 11, siger erfaring, at tålmodighed er en dyd for at få adgang til nye funktioner og bedre ydeevne.

Ud over de potentielle problemer, Kleynhans nævner, er der andre problemer, der allerede er begyndt at dukke op. For eksempel er der rapporter om nye fejl, der ikke har været kendt før. Problemer med Wi-Fi og også, at nogle har problemer med, at søgefunktionen i den nye startmenu ikke fungerer efter hensigten. Andre oplever i stedet sløvhed forårsaget af hukommelsesfejl.

I sidste uge rapporterede processorproducenten AMD også, at Windows 11 kan forårsage store ydelsesproblemer (op til 15% værre), hvis den bruges sammen med producentens processorfamilier. Microsoft arbejder nu med AMD for at finde en løsning på dette problem.

Den type problem, Kleynhans beskriver, styrker kun modstanden mod opgradering til Windows 11 lige nu, især for de virksomheder, der foretager omhyggelige risikovurderinger.

"Samlet set er der relativt små risici ved en tidlig opgradering, og de er sandsynligvis lette at håndtere," fastslår Kleynhans. "Jeg tror dog ikke, at der er særlig mange, der nødvendigvis skal have travlt med deres opdatering."

"Det kan være klogt at lade operativsystemet modnes lidt mere og lade andre polere de skarpeste kanter, inden de går i gang med deres opgradering."