Specifikationerne på OnePlus 7 lækket

Flere detaljer omkring OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro er blevet lækket før deres forventede lancering d. 14. maj . Det nye læk er dog det mest detaljerede til dato, og dækker stort set alle aspekter ved de kommende telefoner.

Ifølge @Samsung_News_ , vil både OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 Pro 5G have 6.7-tommer skærme med en opløsning på 1440 x 3120 pixels, et skærmforhold på 19.5:9 og 90Hz refresh rate.

Kamerasetuppet er stadig sat til at være et triple-lisensetup, med en 48MP hovedsensor med optiks og elektronisk billedstabilisering og blænde på f/1.6. Herudover er der en 8MP f/2.4 telelinse med 3x zoom og en 16MP f/2.2 vidvinkellinse med et synsfelt på 117 grader. Der er tilsyneladende også en 16MP f/2.0 linse på fronten.

OnePlus 7 Pro 5G kan gå hen og blive en af de første 5G-telefoner

Indvendigt er OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 Pro 5G udstyret med et Snapdragon 855 chipsæt. Dertil kan vælges imellem 6GB RAM og 128GB lagerplads, 8GB RAM og 256GB lagerplads eller 12Gb RAM og 256GB lagerplads.

De skulle samtidig være udstyret med et 4.000mAh batteri og OnePlus’ egen 30W Warp Charge fast-teknologi, en indbygget fingeraftrykslæser i skærmen og fås i farverne blå, grå og brun. De billeder vi har set indtil nu virker derfor ikke helt så nøjagtige alligevel.

Fra Pro til standard

Standardudgaven afOnePlus 7 har en 6.4-tommer skærm med en opløsning på 1080 x 2340, et hovedkamera på 48MP f/1.7 og en 5MP dybdesensor på bagsiden, et batteri på 3.700mAh med 20W hurtigopladning, et Snapdragon 855-chipsæt og valget imellem 6GB RAM og 128GB lagerplads eller 8GB RAM og 256GB lagerplads.

Sidst hævder kilden desuden, at OnePlus også vil lancere sine Bullet Wireless 2-propper sammen med telefonerne.

Vi anbefaler at tage nyheden med et gran salt, især da kilden ikke er en så kendt tipper. Men mange af disse detaljer er lækket tidligere og er derfor ikke utroværdige, og Roland Quandt , som selv er en kendt tipper, har retweetet detaljerne uden at sæte spørgsmålstegn ved dem, så der er nok tale om den ægte vare.