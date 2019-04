Med Samsung Galaxy Fold tager vi hul på en ny generation af mobiltelefoner. Der er måske flere aspekter, som for nogle vil være deal breakere, men for de som søger den nyeste teknologi, bør Fold være øverst på din ønskeliste.

Samsung Galaxy Fold er en af de mest spændende smartphones i 2019 og vi har endelig fået fingrene i den foldbare telefon. Indtil nu har vi kun set den demonstreret på en scene under lanceringen og bag flere millimeter tykt glas.

Men nu, kun et par uger før Samsung Galaxy Fold officielt vil kunne købes i butikkerne, har Samsung endelig ment, at det var på tide, at medierne (skønt det kun var i begrænset tid) fik lov at kigge nærmere på telefonen.

Vores første indtryk af Samsung Galaxy Fold er positive. Foldemekanismen føles solid, den store 7.3-tommer skærm ser fremragende ud og det at du kan folde den sammen og proppe den i lommen (næsten da), er helt sikkert cool. Der er dog også nogle ulemper. Den er stor og tung og har en tydelig fold i skærmen. Læs videre for at høre hvad vi indtil videre synes om Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold lanceringsdato og pris

YouSee får eksklusivt rettighederne til at sælge Samsung Galaxy Fold i Danmark.

Imens den i USA kan købes allerede fra d. 26. april, må vi vente til d. 3. maj, før vi kan få fingre i den. Du vil dog allerede fra d. 26. kunne se telefonen i udvalgte YouSee-butikker.

Prisen er høj. I Danmark kommer Galaxy Fold til at koste 15.900 kroner. YouSee har desuden oplyst at de fra starten vil have et begrænset oplag, så man skal skynde sig, hvis man vil have fingre i en af de første telefoner.

Prisen matcher desuden nogenlunde den kommende Huawei Mate X .

Design

Samsung tror på, at Galaxy Fold har den mest naturlige formfaktor for en foldbar telefon, hvor skærmen folder sig sammen om sig selv, for herved at beskytte skærmen – ligesom på en laptop. Samsung tager designet af sin første foldbare telefon alvorligt. Dette er en telefon, som har været 10 år undervejs og som har været 1.000 designs igennem. Firmaet mener, at de har produceret et af de mest intuitive designs.

Fold åbnes på en natulig måde – med mange års erfaring med bøger i bagagen, er vi ganske bekendt med bevægelsen – og det er lettere at forholde sig til end den omvendte fold på Huawei Mate X.

Når du åbner Galaxy Fold afsløres den 7.3-tommer store skærm og aksen af 20 dele låses fast, hvilket forhindrer dig i at åbne Fold udover de 180 grader. Folder du den sammen igen, klapper Galaxy Fold sammen med en tilfredsstillende lyd, som forsikrer dig om, at den ikke springer op nede i tasken.

Samsung har brugt lang tid på dobbeltaksehængslet, som afgiver en kliklyd, når der åbnes og lukkes og gnidningsfrit glider imellem de to tilstande.

Den er designet til at modstå 200.000 sammenklapninger og åbninger, hvilket svarer til, at man åbner og lukker den 100 gange om dagen hver dag i fem år – så den bør kunne holde til det.

Den føles i hvert fald solid nok og kan tåle at blive håndteret dagligt uden problemer. Det er desuden en smart detalje, at hængslet forsvinder ind i enheden af hver halvdel af telefonen, når den er foldet helt ud.

Fingeraftrykslæseren sidder på højre side af enheden og passer fint til tommelfingeren. Den fungerer desuden som Bixby.knap, når den trykkes ind, og leder dig direkte til Samsungs smarte assisten.

Over aflæseren sidder en power/lås-knap og volumen-knapper, som ligeledes er lette at komme til. I bunden af Galaxy Fold sidder en USB-C-port på den ene halvdel og en højttaler på den anden. Der er ikke nogen udgang til hovedtelefoner.

Der er to højttalere i alt – den anden sidder i toppen af kanten på telefonen – dette giver dig stereolyd, som er justeret af AKG og har Dolby Atmos-support.

Ligeså sjovt of futuristisk designet på Galaxy Fold er, er det også stort, tykt og tungt. Fold måler 62.9 x 160.9 x 17mm, hvilket gør den dobbelt så tyk som de fleste smartphones. Det betyder, at den ikke så let glider ned i lommen, især hvis du er fan af skinny jeans. Den vejer 269g, hvilket gør den til en af de tungeste enheder på markedet. Galaxy S10 Plus vejer 175g, iPhone XS Max vejer 208g og Huawei Mate 20 Pro vejer 189g.

Galaxy Fold kommer i farverne Space Silver, Cosmos Black, Martian Green og Astro Blue. De to sidste modeller kan kun købes fra Samsungs hjemmesiden. I Danmark får vi dog kun mulighed for at vælge imellem Cosmos Black og Space Silver,

Med sin Gorilla Glas 6-overflade føles Galaxy Fold solid, men har ikke helt samme premiumfølelse som sine S10-søskende, der har et mere poleret ydre. En anden ting der er værd at bemærke sig, er at Galaxy Fold suger fingeraftryk til sig. Vi brugte en del tid på at pudse den under vores korte tid med den, og den spejlblanke glasoverflade afslører det hele.

Samsung Galaxy Fold førstehåndsindtryk galleri

Skærm

Samsung Galaxy Fold har to skærme, hvor 4.6 tommer HD+ Super AMOLED-skærmen på fronten (når enheden er i telefon-modus) føles lidt lille efter dagens standard, hvor de fleste telefoner har skærme på minimum 5 tommer.

Den føles desuden mindre takket være de synlige kanter omkring den, hvilket minder os om, hvordan telefoner så ud for 10 år siden. Det er et offer man må tage med, da teknologien skal passe ind og fordelen ved den beskedne størrelse er, at den kan bruges med en enkelt hånd.

Rent æstetisk er den dog knap så køn. I en verden hvor kanterne svinder ind, er den som et kig tilbage i tiden. Når vi tager prisen med i betragtningen, vil nogle sikkert argumentere for, at designet Samsung Galaxy Fold ikke lever prislappen.

Den lille skærm er dog lys og klar. Samsung Super AMOLED-skærm giver masser af farver. Du kan let navigere rundt i Android og den er god til at tjekke notifikationer, læse beskeder og kontrollere musikafspilning på. Den større tablet-skærm har et avanceret composite polymer-lag, som er hæftet til enheden med en foldbar lim, hvilket gør den bøjelig men samtidig bliver hvor den skal. Det er desuden den tyndeste skærm Samsung nogensinde har lavet.