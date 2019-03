Samsung Galaxy S10 Plus får måske en Note 9-skærm i en mindre ramme

Vi har allerede set billeder af påståede covers til Samsung Galaxy S10 Plus, men nu har vi også set en video, der giver en god indikation af størrelsen på telefonen.

Optagelsen, som er delt af den velrenommerede Universe Ice, viser en Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 9 og Oppo Find X der forsøges proppet ind i et cover, som eftersigende er designet til S10 Plus.

Samsung Galaxy S9 Plus passer fint ind i coveret, når man ser bort fra udskæringen til hvad vi gætter på er hovedtelefoner i toppen, og at udskæringen til kameraet på bagsiden er horisontal i modsætning til Galaxy S9 Plus, hvor denne er vertikal.

Mindre end Note 9

Den 6.4 tommer store Samsung Galaxy Note 9 er for stor til coveret. Men det betyder ikke nødvendigvis, at Samsung Galaxy S10 Plus har en mindre skærm, idet det rygtes, at den er også er udstyret med en skærm på 6.4 tommer.

Som det ses, passer den 6.4 tommer store Oppo Find X ind i coveret, så det kan meget vel tænkes, at Samsung Galaxy S10 Plus har en skærm på omtrent samme størrelse som Galaxy Note 9, der blot er pakket ind i en skal, der har nogenlunde samme størrelse som den 6.2 tommer store Samsung Galaxy S9 Plus.

Som altid tager vi dette med et gran salt. Coveret kunne trods alt let være designet til en anden telefon eller blot lavet ud fra upræcise mål. Men det giver alligevel mening, at Samsung får plads til en større skærm i en ramme på størrelse med S9 Plus, hvis de gør kanterne mindre.

Vi bør kende alle de officielle detaljer vedrørende Samsung Galaxy S10 Plus – sammen med standardudgaven, Samsung Galaxy S10 og måske to modeller mere – meget snart, da serien ventes afsløret til MWC 2019 sidst i februar.

Via PhoneArena