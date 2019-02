Samsung Galaxy S10+ kan få skjerm på størrelse med Note 9 i et mindre chassis

Vi har også tidligere sett bilder av deksler som skal være designet for Samsung Galaxy S10+, men nå har det dukket opp en ny video som gir oss en indikasjon på størrelsen på telefonen.

Det er den kjente lekkeren Ice Universe som formidler videoen, og bildene viser en Samsung Galaxy S9+, en Samsung Galaxy Note 9 og en Oppo Find X som legges i et deksel som skal være ment for S10+.

Samsung Galaxy S9+ plasser ganske godt i dekselet, med unntak av en åpning på toppen som sannsynligvis er for en hodetelefonutgang, og åpningen for kameraet som sitter horisontalt og dermed passer dårlig med de vertikalt plasserte kameraene på S9+.

Mindre enn Note 9

Den 6,4 tommer store Note 9 er derimot markant større enn dekselet. Det betyr derimot ikke at Samsung Galaxy S10+ vil få en mindre skjerm en Note 9, for ryktene peker mot smalere kanter og en skjerm på nettopp 6,4 tommer.

Det er også betegnende at Oppo Find X som også har en skjerm på 6,4 tommer, passer fint i dekselet. Dermed er det absolutt ikke umulig at S10+ får en skjem på samme størrelse, men i et chassis på omtrent samme størrelse som Samsung Galaxy S9+.

Som vanlig må du huske at dette bare er rykter og ikke offisielt bekreftet. Det er godt mulig at dekselet i videoen er laget for en annen telefon eller ganske enkelt laget basert på feil spesifikasjoner, men det virker sannsynlig at Samsung får plass til en større skjerm i en telefon på størrelse med S9+, så lenge de gjør skjermkantene mindre.

Det er ventet at Samsung Galaxy S10+ skal vises frem under årets MWC i februar, sammen med standardmodellen Galaxy S10 og en eller to andre modeller, så det er ikke lenge til vi får vite alle de offisielle detaljene.

Kilde: PhoneArena