Anmeldelse: Samsung Galaxy S9 Plus

Du kommer ikke til at finde en større og bedre Android-telefon end Samsung Galaxy S9 Plus, takket være den overdimensionerede 6,2 tommer store buede skærm, og et kamera med to sensorer, der besejrer dårligt lys. Ja, den ligner fuldstændig sidste års S8 Plus-model, men den retter op på placeringen af fingeraftryksscanneren (nu er den placeret centralt bagpå) og højtalerne (nu er det stereo). Den nye AR Emoji-funktion er dog overvurderet, og den højere pris er svær at retfærdiggøre. Dette er et produkt for dem, der vil have den største skærm og det bedste kamera på samme telefon.

Samsung Galaxy S9 Plus: Her er vores anmeldelse af den nyeste Android-smartphone med en større skærm.

Samsung Galaxy S9 Plus er den mest avancerede store telefon, du kan købe i dag, takket være den overdimensionerede skærm og fantastiske kamerarer, selvom den er magen til sidste års S8 Plus .

Uden dramatiske ændringer i designet, er der tale om en mindre opdatering af S8 Plus – men det er en mindre opdatering på en Android-telefon, der har været placeret nær toppen af vores liste over bedste moiler i de seneste 11 måneder. Det er vigtigt at huske.

Vi har testet Galaxy S9 Plus i flere uger nu, og billeder taget i dårligt lys samt den store skærm er de to mest åbenlyse højdepunkter. Det er stadig Samsungs grandiose buede Infinity-skærm på 6,2 tommer, der skal få dig til at vælge denne dyrere telefon frem for Galaxy S9 med en skærm på 5,8 tommer, men begge telefoner har et forbedret 12MP-kamera, der præsterer en blændeindstilling på f/1.5.

Det er den første kameratelefon med så stor blændeåbning, og det giver S9 og S9 Plus evner i dårligt lys, som i mange situationer er mere avancerede end dem man finder hos Google Pixel 2 , som tidligere var vores bedste kameratelefon.

Lilac Purple er den nye smarte farve på dette års Galaxy-telefoner.

S9 Plus har den fordel, at telefonen er udstyret med to kamerasensorer bagpå, hvilket giver samme telefoto-evner som sidste års Note 8 (Galaxy S9 har én sensor bagpå). Den primære sensor kan også optage video i superslowmotion med 960 billeder i sekundet, hvis du tager video alvorligt. Hvis ikke, så bruger telefonen sit 8MP-frontkamera til at male dit ansigt med AR Emoji rekvisitter og masker. Det er Samsungs version af Apples Animoji, men du skal ikke glæde dig for tidligt. Det er ret uimponerende – til forskel fra resten af telefonen.

Samsung har lyttet til den negative feedback på sidste års model, og man har klogelig flyttet placeringen af fingeraftryksscanneren. Tidligere var den placeret forskudt på bagsiden, men nu sidder den midt på bagsiden. Det er en mere naturlig placering, selvom du måske slet ikke har brug for den takket være ansigtsoplåsning og irisscanner, som virker samtidig. Ved at give telefonen stereohøjtalere, retter Samsung endnu en fejl ved S8 Plus, og nu har Samsungs topmodel endelig sublim lyd.

Hvis du synes, at et pludseligt fokus på stereohøjtalere, ansigtsoplåsning, AR Emoji og to kamerasensorer med 12MP ovenpå hinanden lyder som Samsungs variant af iPhone X 's funktioner, så har du ret. S9 Plus prøver at matche alt, hvad Apple kan, men med en større skærm og et 3,5 mm jackstik til høretelefoner – og telefonen slår også i nogle situationer Google Pixel 2 XL 's billeder i dårligt lys.

Det der er interessant er dog, at hverken Apple eller Google er de skrappeste konkurrenter for S9 Plus – det er derimod Samsungs egne telefoner. Galaxy S8 Plus er nu blevet billigere, og er kun en marginal nedgradering, som vil være ideel for alle, der er skræmt af den høje pris på S9 Plus. Derudover er Galaxy Note 9 omkring seks måneder ude i fremtiden, hvilket er perfekt for dem, der der altid vil have det nyeste, som har rigeligt med penge og et blødt punkt for S-pennen og en marginalt større skærm. Det placerer S9 Plus i toppen midlertidigt.

Lige nu er det den bedste Android-telefon i 2018 – omend dog en dyr telefon – indtil Galaxy Note 9 lanceres i andet halvår.

Læs anmeldelsen af den mindre version (og pris) her: Samsung Galaxy S9-anmeldelse

Samsung Galaxy S9 lanceringsdato og pris

Samsung Galaxy S9 Plus blev udgivet den 16. marts

$840 (5200 kr) markerer en prisstigning

Den er stadig billigere end iPhone X

Samsung Galaxy S9 Plus specs Dimensioner: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm

Vægt: 189 g

Skærmstørrelse: 6,2"

CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810

RAM: 6 GB

Lagringsplads: 64 GB eller 128 GB

Kamera: 12 MP bagpå, 8 MP foran

Batteri: 3,500 mAh



Den officielle udgivelsesdato for Samsung Galaxy S9 Plus var fredag den 16. marts – to uger efter der blev åbnet for forudbestillinger.

Prisen er højere end sidste års S8 Plus i USA og Storbritanien. I USA koster den $839,99 (5200 kr) for en ulåst model gennem Samsungs website. Det er kun 62 kr. dyrere end S8 Plus ved lanceringen, men det er nu 730 kr. dyrere end den almindelige S9. Forskellen mellem de to varianter bliver større.

Selvfølgelig vil amerikanske teleselskaber som Verizon, AT&T, T-Mobile og Sprint bryde prisen op i mere spiselige månedlige betalinger, selvom Verizon og AT&T opkræver $100 mere i det lange løb. Men stort set alle amerikanske udbydere tilbyder $350 i byttepris for nyere telefoner.

I Storbritanien koster Galaxy S9 Plus £869 (7500 kr). Det er en stor prisstigning i forhold til S8 Plus, der kostede £779 (6600 kr) ved lanceringen. Det er £90 mere på ét år. Av.

Design

Samsungs elegante smartphonedesign i glas og metal vender tilbage

Små ændringer: fingeraftryksscanner placeret midtpå og stereohøjtalere

Du vil ikke mærke størrelsesforskellen fra S8 Plus

Galaxy S9 Plus er den mest stilrene smartphone, du kan købe, takket være at Samsung fortsætter deres design-etos, hvor man forbinder to glasflader med en metalramme. Det ser ikke meget anderledes ud end på S8 Plus, men det gør ikke noget, med mindre man opgraderer hvert år og forlanger årlig nyhedsværdi.

Billede 1 af 3 Samsung Galaxy S9 Plus (left) and the Galaxy S9 (right) are both dust and water-resistant

Billede 2 af 3 The fingerprint sensor is now in a better center-aligned location, even if the pad is smaller than on other Androids Billede 3 af 3 But wow, does the back of the device retain fingerprint smudges. We JUST cleaned it, too.

Samsung har lavet små men meningsfulde ændringer på bagsiden af den nye telefon. Du finder igen fingeraftryksscanneren bag på telefonen, men nu sidder den midtpå under kameraet. S8 Plus havde en meget udskældt forskudt scanner, der sad ved siden af kameraet, og det var svært at låse telefonen op i blinde uden at fedte kameraet til. Dette er en forbedring, selvom vi oplevede, at fingeraftryksscanneren er mindre end den man finder på de fleste andre Android-telefoner.

Du kan vælge mellem fire farver – herunder den nye Lilac Purple. Ved lanceringen fås S9 også i Midnight Black og Coral Blue i USA, Storbritanien og Europa. Der er også en Titanium Gray, der er tilgængelig i andre lande. Vores anmeldereksemplar i Midnight Black blev hurtigt fedtet ind i fingeraftryk, selvom vi tørrede den af mellem billeder. Det er endnu en grund til at investere i et stilrent Samsung Galaxy S9 Plus-cover.

Billede 1 af 4 Den er lige så stor som en hotdog fra Nathan's i New York City. Billede 2 af 4 The curved display and slim design makes for a winning combination Billede 3 af 4 We recommend a Samsung Galaxy S9 Plus case for this fragile handset Billede 4 af 4 Three of four color options are available in the US and Europe

Og det er sådan set det rent designmæssigt. Du vil ikke umiddelbart bemærke andet, der er nyt på ydersiden af S9 Plus. Dimensionerne har ændret sig et par millimeter ved at kanterne i top og bund er blevet mindre, og det betyder, at telefonen faktisk er en lille smule kortere end S8 Plus, men det er stadig en rigtig stor telefon.

Du bliver nødt til at strække fingrene, hvis du vil nå hjørnerne på skærmen, når du holder telefonen. Det kan eksempelvis være besværligt at navigere rundt i Google Maps, når man er på farten – så hvis du tøver med at tage springet til telefoner med stor skærm, er den bedste mulighed for dig den mindre Galaxy S9. Det her er en stor telefon beregnet til store hænder.

Ulig mange af sine konkurrenter har Samsung holdt fast i både et 3,5mm jackstik til høretelefoner og en indgang til microSD-kort. Vi får ligeledes endnu et år med Bixby-knappen på venstre side af telefonen, som bruges til at skabe kontakt til den digitale assistent. Nej, du kan stadig ikke omprogrammere den knap til noget andet uden at tilslutte tredjepartssoftware, og ja, du kommer stadig til at trykke på den, fordi du tror, at det er volumen-knappen.

Skærm

6,2 tommer Quad HD+ Super AMOLED buet skærm

90 procent af fronten er nu skærm

Ingen fingeraftryksscanner indbygget i skærmen

Samsungs 6,2 tommer skærm på Galaxy S9 Plus er lige så omfattende, som den er imponerende. Den er uændret fra firmaets seneste Infinity-skærm – men den har ry for at være en fantastisk skærm, så det er i orden, hvis du spørger os.

S9 Plus har den samme dejlige buede skærm – nu med en lille smule mindre kant i top og bund.

Det høje billedformat på 18,5:9 er blevet standard for smartphones uden knapper på fronten. Den kan vise Quad HD+-opløsning, og alligevel ser det stadig fantastisk ud ved standard Full HD 1080p. Det er kombinationen af de futuristiske buede kanter, de livlige farver og det høje kontrastforhold, der får det hele til at spille.

Vi sætter også pris på, at Samsung har skabt en skærm, der fylder 90 procent af fronten på S9 Plus. Der er en meget lille kant, og det får det til at føles som om man holder én stor og smuk lysstråle i hånden.

Den smukke lysstråle er dog tilbøjelig til at opfange falske berøringer nu og da, hvilket vi oplevede takket være kombinationen af de buede kanter og et fast greb om så stor en telefon. Det er ikke sjovt at se beskeder blive slettet, fordi vores lillefinger strejfede backspace-knappen (som tilfældigvis er tæt på kanten), mens vi prøvede at holde fast på en massive 6,2 tommer skærm.

Der er ingen fingeraftryksscanner indbygget i skærmen, selvom vi har set kinesiske telefonproducenter præsentere den teknologi. Det højdepunkt gemmes måske til Note 9 eller måske Galaxy S10.