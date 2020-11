Samsung Galaxy Note 20 Ultra kan få kortere, men bedre zoom end S20 Ultra

The Samsung Galaxy S20 Ultra can zoom in a long way, but not very well.

Et af de vigtigste argumenter for at købe Samsung Galaxy S20 Ultra - i det mindste på papiret - er dets 100x zoomkamera, men i praksis burde det ikke være sådan, da resultaterne er knap så imponerende. Det ser ud til, at Samsung muligvis har lært sin lektie med Samsung Galaxy Note 20 Ultra, hvis vi skal tro en ny lækage.

Ifølge @UniverseIce (en tipper med en god track record) vil Samsung Galaxy Note 20 Ultra have 50x zoom, men Samsung vil tilsyneladende "optimere zoomoplevelsen" og have "mere fokus på oplevelsen."

De siger ikke, hvordan det opnås, eller hvor stor indflydelse det vil have, men hvis det er korrekt, lyder det som om 50x, at zoom muligvis er meget mere anvendelig end den længere zoom fra mange andre smartphones.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience.June 22, 2020

Der er selvfølgelig grænser for, hvad Samsung kan opnå. Ved 50x zoom vil telefonen stadig være mere afhængig af software end hardware (da det sandsynligvis ikke ville være muligt at sætte en 50x optisk zoom i en smartphone i normal størrelse), og ved brug af software er det umuligt at undgå, at billedkvaliteten reduceres.

Derfor er 100x zoom på Samsung Galaxy S20 Ultra en underlig betegnelse (fordi linserne slet ikke er i stand til at zoome så langt ind), så mens en mindre 50x zoom med flere optimeringer burde være et skridt i den rigtige retning, er vi stadig spændt på at se, hvor meget bedre det er.

Dette forudsætter naturligvis, at @UniverseIce har ret i sine forudsigelser, så vi anbefaler som altid, at man tager denne slags rygter med et gran salt. Vi håber at blive klogere i august hvor Samsung Galaxy Note 20-serien forventes at blive lanceret.