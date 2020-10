Samsung Galaxy Note 20 Ultra saattaa lyhentää ja tarkentaa zoomia S20 Ultraan verrattuna

Samsung Galaxy S20 Ultran myyntivaltteihin lukeutui ainakin paperilla huikea 100-kertainen tarkennus, mutta lopputulos jätti kuitenkin monesti toivomisen varaa. Samsung näyttäisi ottaneen palautteesta opikseen, sillä tuoreen vuodon mukaan Samsung Galaxy Note 20 Ultra keskittyisi parempaan laatuun.

@UniverseIce on perinteisesti ollut varsin hyviällä prosentilla oikeassa tietojensa kanssa. Hänen tuoreimman kertomuksen mukaan Samsung Galaxy Note 20 Ultra mahdollistaisi "vain" 50-kertaisen zoomauksen, sillä Samsungin tarkoituksena olisikin keskittyä optimoimaan laatua ja keskittymään lopputulokseen.

Se, miten tavoitteisiin ylletään, on vielä hämärän peitossa. Joka tapauksessa hyvälaatuinen 50-kertainen tarkennus vaikuttaisi huomattavasti hyödyllisemmältä lisältä kuin pelkkä huippulukema teknisissä tiedoissa.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience.June 22, 2020