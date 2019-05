Sådan streamer du French Open 2019

Kan spanske Rafael Nadal hente sin 12. French Open-sejr hjem i år? Eller vil hans serbiske ærkerival Novak Djokovic, der lige nu er nummer 1 på verdensranglisten, spænde ben for Nadal i Frankrig? Og hvad med skadesplagede Caroline Wozniacki? Vil det lykkedes danskeren at trodse forudsigelserne om en tidlig exit fra den røde grusbane?

Det vil alt sammen blive åbenbaret i perioden fra den 26. maj til den 9. juni, hvor French Open afvikles på det berømte tennisstadion Stade Roland Garros i Paris.

Hvis du er tennis-fan, er årets anden Grand Slam-turnering selvfølgelig et must. Og vil du have mulighed for at streame kampene på din mobil, bærbare eller fladskærm, så må du en tur indenom Eurosport og købe et abonnement på deres streamingkanal, Eurosport Player.

Et væld af sport

Prisen for et fuldt abonnement er 129 kr. om måneden, men det kan gøres billigere. For hvis du investerer i et årsabonnement til 990 kr., kommer du helt ned på en pris á blot 82,50 kr. om måneden.

For de penge får du naturligvis meget mere end blot tennis på Eurosport Player. Streamingkanalen er også leveringsdygtig i masser af andre sportsoplevelser inden for eksempelvis fodbold, cykel- og motorsport, golf, basketball med mere.

Foretrækker du at se alle herlighederne i stort format på dit gode, gamle fladskærms-tv, er Google Chromecast en nem og hurtigt løsning. Har du brug for tips, kan du læse vores guide til, hvordan du kommer i gang med Chromecast.