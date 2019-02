Nu kan du forudbestille iPhone XR

Mange Apple-fans har sikkert ventet utålmodigt på at få fingrene i den nye iPhone XR – og nu kan den så endelig forudbestilles. Fra i dag kan du lægge din ordre i Apples egen webshop, hos de fleste af landets teleskaber samt andre autoriserede forhandlere. Men du må strække din tålmodighed lidt længere endnu, for telefonen bliver først tilgængelig om en uge, nemlig fredag den 26. oktober.

iPhone XR blev annonceret under Apples store lanceringsevent i september sammen med iPhone XS, iPhone XS Max og Apple Watch 4, og siden da har det givetvis kriblet i manges fingre for at få fat i den "billigere" telefon i Apples seneste kollektion. Når vi skriver "billigere", skyldes det naturligvis, at Apple på ingen måde gør det i lavpris-produkter.

iPhone XR kommer i tre varianter med en kapacitet på henholdsvis 64 GB, 128 GB og 256 GB, og priserne starter ved 6.699 kr. for den billigste.

For pengene får du blandt andet en 6,1 tommers Liquid Retina-skærm, som ifølge Apple skulle være markedets mest avancerede LCD-skærm, et A12 Bionic chipset, et TrueDepth kamerasystem samt hurtigere Face ID end før. Telefonen kommer i seks forskellige farver, nemlig hvid, sort, blå, gul, koral og rød.

Hvis du har lyst til at dykke længere ned i detaljerne, kan du læse vores anmeldelse af iPhone XR.

Foto: Apple