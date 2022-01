Netflix hæver priserne i USA

Efter blot at have holdt priserne i ro i godt et år, så har Netflix valgt at hæve prisen yderligere i hjemlandet USA.

Startende i dag hæves priserne i USA og Canada med omkring 11%, hvilket betyder at Netflix nu koster f.eks. omkring 4 gange så meget som Apple TV+ derovre.

De nye priser er, med tidligere pris i parantes:

Basic $9,99 (tidl. $8,99)

Standard $15,49 (tidl. $13,99)

Premium $19.99 (tidl. $17,99)

Omregnet, med dagens kurs, er det knap 65 kroner for Basic, 100,70 kroner for Standard og 129,95 kroner for Premium.

Herhjemme koster Basic kr. 79, Standard kr. 99 og Premium kr. 129. Så Standard og Premium er nu ligeså dyr i USA som i Danmark. Basic abonnement er kun SD (ingen HD) og kun en stream ad gangen.

Det betyder nok at der er prisstigninger på vej herhjemme også i år. For Danmark har altid været et af de dyreste Netflix-lande, ofte kun overgået af Schweiz. Så det at USA har indhentet vores priser, betyder nok at vi på et tidspunkt i år vil se en opjustering af priserne herhjemme også.

Prisstigningerne gælder for nye abonnenter, først senere ændres priserne for eksisterende abonnenter, men Netflix har ikke annonceret hvornår det sker.