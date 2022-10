Microsoft på vej med spritny Outlook-funktion

Uanset om du synes, at diverse chats er blevet overfladiske, da mange bare vælger at svare med en tommel-op eller hjerte-reaktion, eller du mener, at det er fedt at sparre tid på ligegyldige samtaler, så kan du godt forberede sig på, at mailkorrespondancer kommer til at lide samme skæbne.

Snart kan brugere nemlig reagere på en mail i Outlook med blot en enkelt klik i stedet for at besvare den – ligesom det kendes fra Teams eller Messenger.

Det skriver Computerworld.

Det vil dog kun være på mails internt i en organisation, at dette vil blive aktuelt – i hvert fald i første omgang.

En person fra eksempelvis en virksomhed skal altså sende en mail til en anden i samme virksomhed, og modtageren vil så kunne reagere via et reaktionsikon, skriver Computerworld.

Ved at holde musen over ikonet vil brugeren kunne se seks forskellige måder, hvorpå vedkommende kan reagere på beskeden, det drejer sig om tommel-op, hjerte, fest, grin, overrasket eller trist.

Funktionen ventes at blive lanceret i slutningen af oktober til Outlook til iOS, Outlook til Android, Outlook på nettet, Outlook til Mac og nye Outlook til Windows, mens klassiske Outlook-brugere i Windows bør få adgang til funktionen mod slutningen af december. Det skriver Computerworld.