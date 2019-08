Huawei Mate 30-læk peger på større batteri end i Mate 20

Et nyt læk antyder, at Huawei Mate 30 og Mate 30 Pro får et bedre batteri end det, der sidder i sidste års Mate 20 og Mate 20 Pro, idet batterierne i de kommende enheder ser ud til at være større.

Ifølge et læk fra Weibo (kinesernes svar på Facebook) bliver batteriet 5% større i Huawei Mate 30. Batteriet i Mate 30 Pro bliver 7% større. Rygtet kommer i kølvandet på flere andre forbedringer, såsom hurtig trådløs opladning samt nogle af de hurtigste kablede ladehastigheder vi har set til dato.

Hvis rapporten taler sandt – og vi bør som altid tage informationen med et gran salt – ser det ud til, at Huawei vil putte et større fokus på batterilevetiden i næste generation af Mate-serien.

Lækket antyder, at Mate 30 får et 4,200mAh batteri, imens Mate 30 Pro får et 4,500mAh-batteri. Dette er i stedet for 4,000mAh i Mate 20 og 4,200mAh i Mate 20 Pro.

Under vores tests oplevede vi, at batterierne i både Mate 20 og Mate 20 Pro allerede var imponerende. Forbedringer er dog altid velkomne, især da disse er positioneret som high-tech-enheder med stort fokus på ydelsen til folk, som har behov for lang batterilevetid.

Enhederne blive meget vel annonceret i september eller oktober, så de vil kunne konkurrere med den kommende iPhone 11-familie samt Samsung Galaxy Note 10 og Note 10 Plus. Huawei kan dog få problemer, hvis sanktionerne mod firmaet fra USA fortsætter efter netop at være blevet udsat i yderligere 90 dage. Det ser med andre ord ud til, at striden imellem Huawei og den amerikanske regering vil fortsætte.

Via GSMArena