Huawei når milepæl: Runder én milliard smartphones

Ifølge virksomhedens grundlægger, Ren Zhengfei, har Huawei rundet en mia. aktive smartphones. Det fortalte han på konferencen GTS Cloud and Device Cloud Cooperation and Integration Progress, der løb af stablen for nylig.

På konferencen fortalte Ren Zhengfei også, at Huawei nu går ind i en ny fase, hvor man over de næste to til tre år vil skabe et af verdens mest pålidelige og sikreste cloud-økosystemer til virksomhedens smartphones.

Ifølge Huawei-topchefen vil dette økosystem vil få en helt åben arkitektur, der vil gøre det muligt for alle at udvikle og lave apps til systemet.

Men til trods for de nye mål og planer, indgår smartphones også fremadrettet i Huaweis overordnede strategi. Således regner man med at sælge mellem halvfjerds og firs millioner smartphones i 2021.

”Vi har besluttet, at vi under ingen omstændigheder kommer til at frasælge vores forbruger-afdeling, vores smartphone-forretning,” lød det så sent som i februar fra Ren Zhengfei..