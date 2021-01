Ny undersøgelse: Hellere smartphone end sex

Danskerne er blevet afhængige af deres smartphones - endda i et sådan omfang at hver tiende hellere vil undvære sex end deres "bedste ven", smartphonen.

En ny undersøgelse for OnePlus blandt 9.000 europæere mellem 18-35 år afslører således, at smartphonen er blevet en fast del af forbrugernes digitale hverdag.

Behovet for at kunne være online hvor- og når som helst har vokset sig så stort, at man vil gå langt for ikke at skulle undvære sin smartphone. For danskernes vedkommende meget langt!

Hver tiende dansker (11,2 pct.) svarer, at de hellere vil undvære sex end deres smartphone, mens hele 42 pct. svarer, at de hellere vil undvære alkohol.

Det fremgår også., at danskerne i gennemsnit bruger deres smartphone i 5,2 timer om dagen og at syv ud af 10 har deres smartphone liggende på natbordet. Samtidig viser undersøgelsen, at 40 pct. tjekker smartphonen som det allerførste, når de vågner om morgenen.

Det skal nok ses i denne sammenhæng, at hele 60 pct. af danskerne svarer, at de har oplevet en angstlignende tilstand, hvis deres smartphone er ved at løbe tør for strøm i situationer, hvor de ikke har adgang til en oplader.