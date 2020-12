Her er danskernes mest populære Google-søgninger i 2020

Googles årlige opgørelse over årets mest populære søgninger er efterhånden blevet en ligeså fast juletradition som George Michael, der giver sit hjerte væk. Men her stopper traditionen så, for kigger man på de 10 søgninger, der er steget mest i antal bærer de kraftig præg af den allestedsværende coronavirus.

“Tendenser ude i samfundet slår direkte igennem i danskernes søgeaktivitet på Google i form af milliarder af søgninger, og derfor er listerne en meget god strømpil på året, der gik. Det har vitterligt været et nyhedsår på speed - vel i en grad, vi aldrig har set før. Det er samtidig meget tydeligt, at vi alle har skulle omstille os til en ny virkelighed, hvor vi tilbringer mere tid med familien“, siger kommunikationschef for Google i Danmark, Jesper Vangkilde, i en pressemeddelelse.

Søgninger, der havde den største fremgang i 2020 i forhold til tidligere år:

Coronavirus Matematikfessor USA valg Coronatest Grammatip Mundbind Sundhed Håndsprit Min uddannelse Indefrosne feriepenge

Spørg og få svar

Samme billede går igen, hvis man kigger på de mest Googlede spørgsmål i 2020:

Hvor mange er smittet med corona i Danmark? Hvor mange er døde af corona i Danmark? Hvem er præsident i USA? Hvad er klokken i USA? Hvor mange må man være sammen? Hvor kommer coronavirus fra? Hvad er en pandemi? Hvor kan man købe håndsprit? Hvor mange mennesker er der i verden? Varme hveder hvorfor?

Årets julegaver

Hvis du ikke vil have et fingerpeg om, hvad du får i julegaver, skal du nok ikke læse med her. Google har selvfølgelig også set på årets populære søgninger, der ender under juletræet.

Navigationssøgninger, hvor brugeren bare bruger Google til at ende et bestemt sted, har samlet set altid været de mest populære. Derfor bygger Googles årlige opgørelser ikke på det samlede antal søgninger, men derimod på de søgninger, der har oplevet størst stigning i året, der er ved at være gået.