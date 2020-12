eSim gør sit indtog hos Telenor og CBB

Simkortet forbinder din smartphone med mobilmaster. Det er gennem årene blevet mindre og mindre, og hvis du er kunde hos Telenor eller CBB kan du fra i dag skifte det ud med et digitalt simkort, et såkaldt eSim. Så er det slut med at vente på simkort med posten, og du kan bruge flere numre på samme mobil.

"At kunderne slipper for at fumle med at få simkortet ud og at de ikke længere behøver at vente på posten for et nyt simkort, er blot nogle af fordelene ved eSIM. Da simkortet er digitalt, kan det indstilles således, at kunderne kan have to numre tilknyttet den samme mobil, hvilket kan være en kæmpe fordel for alle vores kunder både på privat og erhverv, da mange kunder både har et arbejdsnummer og et privatnummer - de slipper nu for at have to telefoner,” siger Christian Hoffman, Telenor-direktør for privatmarkedet, i en pressemeddelelse.



For at kunne bruge eSim, skal du have en mobil, der understøtter det. Langt hovedparten af de nye mobiler kan bruges med med det digitale simkort, der også har fundet vej til de fleste andre danske mobilselskaber.

Eksempler på smartphones, der understøtter eSim