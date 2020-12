Sådan streamer du storfilmen Mulan (2020)

Mulan er den seneste storfilm, der er føjet til det imponerende Disney+-katalog med eksklusive titler, og live-action-genindspilningen fra 2020 er nu tilgængelig på streamingtjenesten fra 4. december. Følg vores guide nedenfor, hvor vi forklarer, hvordan du ser Mulan online. Egentlig kræver det bare et Disney+-abonnement

Sådan ser du Mulan online (Image credit: Future) Disney+ er det eneste sted, du kan se Mulan. Heldigvis koster et abonnement kun 59. kr. om måneden eller 589 kr. om året. Derudover får du adgang til store dele af Disneys imponerende udvalg - bl.a. indhold fra: - Pixar

- Marvel

- Star Wars

- National Geographic

Køb adgang her

Mulan-live-action-filmen, der nu udelukkende er udgivet på Disney+ , er en genindspilning af den populære tegnefilm fra 1998.

Liu Yifei spiller rollen som Mulan, Donnie Yen som kommandør Tung og Jet Li er kejseren af Kina.

Som vi allerede har nævnt, skal du være Disney+-abonnent for at se Mulan online. Heldigvis koster det kun 59 kr. om måneden eller 589 kr. om året at få adgang til alt indhold på den imponerende streamingtjeneste.

Og der er ikke sparet på noget for at bringe biografoplevelsen hjem i stuen. Du kan nemlig se Mulan i 4K HDR-opløsning med Dolby Atmos-lyd.

Mulan skulle egentlig have taget den traditionelle vej i biograferne, men det satte coronakrisen en stopper for. I stedet blev det den første Disney-film, der fik premiere på streaming. Ifølge Disney er det et forsøg for at se, om forbrugerne er klar. Biografer over hele verden frygter, at det bliver en ny strategi fra Disney helt at droppe perioden i biograferne.

Det medførte en del kritik, at amerikanske Disney+-brugere skulle betale ekstra for at se den 200 mio. dollars dyre Mulan - men i Danmark er vi så heldige, at den er en del af det almindelige abonnement.