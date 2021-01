Syv overraskende danske verdensrekorder på Google

Alle er nummer 1 til ét eller andet. For Danmarks vedkommende har Coronakrisen betydet, at Dannebrog er strøget helt til tops i en række søge-discipliner på Google. Målt relativt i forhold til indbyggertal. Det fortæller kommunikationschef hos Google Danmark, Jesper Vangkilde i et tweet.

Verdensrekord #1: Terrassevarmere

Efter tre år med et stabilt niveau steg søgningerne i 2020 med 83%. Især i maj måned gik vi terrassevarmer-amok. På dét tidspunkt indså mange danskere tilsyneladende, at det nok ville komme til knibe med mulighederne for udlandsrejser – og at det derfor gjaldt om at skrue ekstra op for den berømte danske hygge.

Verdensrekort #2: Vinkøleskab

December 2020 bød på en markant stigning i antallet af Google-søgninger på vinkøleskabe – nok til at nå det højeste niveau nogensinde. Sammenlignet med i 2019 steg antallet med 47%. Man kan nok forestille sig, at danskerne – i takt med små kontaktbobler – har følt behov for nye hobbies. Her har vin og dermed vinkøleskabe altså slået ud på søge-barometret.

Verdensrekord #3: Yogamåtter

Efterspørgslen på yogamåtter har været rekordstor i Danmark, i hvert fald målt på søgninger. Sammenlignet med tidligere år søgte vi hele 143% mere efter måtterne. Så meditation, mental pleje – og smidighed – har tydeligvis ligget mange på sinde. Vi kvitterer med high fives og et velment ’namaste’!

Verdensrekord #4: Hæve-sænkebord

Det kom hurtigt til at stå klart, at dét med at indrette en hjemmearbejdsplads nok var mere presserende end som så, og at vores kroppe således måtte have komfortable betingelser. Det er nok i dét lys, at man skal se stigningen på 109% i forhold til søgningen på hæve-sænkebord. Det kan konstateres, at det særligt var i den sydlige del af landet, at danskerne var på udkig efter en opgradering af skrivebordet på hjemmekontoret.

Verdensrekord #5: Paddleboards

Coronakrisen gjorde os mere eksperimenterende, og lokkede til at vi forsøgte os med nye udendørsaktiviteter – og noget tyder på, at netop paddleboarding vandt indpas. Med 210% flere søgninger i forhold til 2019 kan man vist roligt tale om en eksploderende interesse. At der var en særlig koncentration i perioden slut-maj til midt-august hænger utvivlsomt sammen med de danske sommervejrs-traditioner.

Verdensrekord #6: Trampoliner

Trampolinen har – lidt i lighed med paddleboardet – været set som en mulighed for (sjov) fysisk aktivitet. Det fremgår, at antallet af trampolinsøgninger allerede få dage inde i nedlukningen nåede et rekordniveau. Mere på Fyn og i Trekantsområdet end nogle andre steder.

Verdensrekord #7: Grill

Især i Nordjylland og Hovedstaden var interessen for grillsøgninger overvældende. Men i hele Danmark var muligheden for anskaffelse af en (ny) grill noget, der i dén grad blev brugt tid på. Normalt topper grillsøgninger omkring påske, og falder frem til juli. Sådan var det ikke i 2020. Her var der fem gange så mange søgninger på grill ’uden for sæsonen’ i forhold til et normalt år.