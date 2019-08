Google Photos lader dig nu søge efter tekst i dine billeder

Søgefunktionaliteten i Google Photos er allerede ganske imponerende, idet du kan finde bestemte objekter, lokationer, kæledyr, events og sågar bestemte mennesker takket være smart AI. Men nu bliver det endnu smartere.

Ved at bruge Optical Character Recognition (OCR) som også bruges i Google Lens, kan du søge efter tekst i Google Photos. Når den finder et billede, som indeholder tekst, vil du kunne bruge Lens til at markere og kopiere det et andet sted hen.

(Image credit: TechRadar)

Imens det er særligt godt til at finde tekst på screenshots og lignende billeder med tydelig skrift, kan det også afkode mere knap så standardiseret skrift, hvilket er ganske imponerende.

Funktionen blev bekræftet af Google Photos på Twitter, efter det blev opdaget af brugerne @can og @hunterwalk.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏August 22, 2019

Som nævnt i et tweet udrulles funktionen i ”begyndelsen af denne måned”, og her hos TechRadar har vi erfaret, at både Android- og Web-brugere har fået adgang til funktionen – selvom træfsikkerheden varierer på forskellige platforme – og der er endnu ikke spor af den til iOS.

Her er ganske enkelt tale om, at Google Photos automatisk tilfører sin OCR-tech til alle dine billeder og herefter gemmer metadata omkring tekst gemt i billederne. Vi vil dog gerne høre mere fra Google for at få at vide, hvordan funktionen rent faktisk fungerer.