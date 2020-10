Ved første øjekast er Huawei Mate 40 Pro en mægtig kameratelefon. Den har en kæmpe buet og smuk skærm, der er meget lidt modtagelig overfor fedtede fingre. Stereohøjtalerne er fremragende, og den har et af de bedste kameraer på markedet. Men her i Vesten er fraværet af Google stadig et problem. Om det er afgørende kommer an på, hvor meget du værdsætter telefonens fantastiske kamera og klassens bedste opladningshastighed.

Det har været et hårdt år for de fleste, men få mobilproducenter har haft det værre end Huawei. Den kinesiske teknologigigant har som bekendt forbud mod at bruge Googles tjenester på sine telefoner, og det har været ubarmhjertigt. Huawei holdt ud g lancerede P40 Pro-serien i begyndelsen af 2020 samt et væld af tilbehør senere på året.

Huaweis seneste mobil, Mate 40 Pro, er noget af en godbid hvad angår hardware. Ved at kombinere en enorm 6,76" skærm, utroligt klare stereohøjttalere, et nyt Kirin 9000-chipsæt, kommer også verdens hurtigste kabelforbundne og trådløse opladning. Huawei lægger alle sine esser på bordet med den her mobil.



På trods af, hvad kan kan, vil mange forbrugere slet ikke overveje den, fordi Google Play Butik mangler. I den tid, vi havde med telefonen fik vi den bedste Google-løse Huawei-oplevelse til dato. Så er det værd at genoverveje Huawei?

Huawei Mate 40 Pro pris og frigivelse

Mate 40 Pro, med 256 GB lagerplads og 8 GB RAM, blev lanceret 22. oktober 2020 sammen med Mate 40 og Mate 40 Pro Plus. De to sidstnævnte bliver ikke sendt på markedet globalt.

Mate 40 Pro kan fås hos bl.a. 3 med abonnement og tilsyneladende hos bl.a. Proshop og Elgiganten uden abonnement. Hos 3 koster den fra 140 kr. om måneden i 40 måneder.

Design og skærm

Mate 40 Pro er stor. Omtrent samme størrelse og vægt som Galaxy Note 20 Ultra 5G. Det er noget af en afvigelse fra den strømlinede Mate 30 Pro.

På fronten er det først19:9-skærmen på 6,76", der fanger opmærksomheden

Den har en 88-graders kurve på begge sider, der skjuler synlige rammer til venstre og højre. Der er også et selfie-kamera med dobbelt udskæring, men resten af ​​fronten kun skærm.

Med en opløsning på 2774 x 1344 har Huawei Mate 40 Pro's 90Hz OLED-skærm masser af pixels med dpi på 456.

Førstehåndsindtrykket af skærmen er virkelig godt. Lysstyrken er god, og den ser bare lækker ud. De ekstreme kurver påvirker billedet, men den bliver ikke påvirket af utilsigtede berøringer.

I modsætning til sidste års Mate 30 Pro har Huawei udstyret 2020-udgaven med lydstyrkeknapper. Der er også nye stereohøjttalere, der lyder seriøst imponerende. Nederst sidder en USB-C-port sidder ved siden af ​​en SIM-bakke med plads til et. et Nano-hukommelseskort. På bagsiden sidder imponerende kamera-surround.

Kameraer

Huawei har givet comeback til det primære kamera og telefotokameraet fra P40 Pro. Den primære sensor har en enorm størrelse på 1 / 1,28 kombineret med 50 MP opløsning og en RYYB (rød, gul, gul, blå) sub-pixeldannelse.

Telekameraet er det et 12 MP, f / 3,4 periskopsystem, med PDAF, OIS og 5x optisk zoom.

Det nye er, at ultra vidvinkelkameraet fra Mate 40 Pro har fået en opgradering med en blænde på f / 1.8, et nyt nyt Ultra Vision cine-kamera og en 18 mm brændvidde. Det bruges til både video- og fotos i ultra vidvinkel. Der er også et sportsmode med autofokus og makrooptagelse, som i Mate 20 Pro.

Det kan ikke optage i 8K, som Galaxy S20, men opløsningen sniger sig op på 60fps 4K. Videoer optages i DCI-P3, hvilket ifølge Huawei giver25 % flere farver end sRGB.

Mate 40 Pro's selfie-kamera får også Ultra Vision-kærlighed med den pilleformede udskæring, der består af en 3D-dybdesensor og et hovedselfie-kamera. Det bruger den gennemprøvede metode til at beskære synsfeltet, og ser ud til at fungere godt.

Huwaei-ismer

Det ville ikke være en Huawei-telefon uden nogle skøre påfund, og Mate 40 Pro skuffer ikke. Bare for at starte et sted er der nye AI-bevægelser, så du kan styre noget af mobilen med en svævende hånd.

Gennem længere tid har det hos Huawei været at scrolle op og ned med et vift med håndledet. Nu kan du også vifte/swipe til venstre og højre. Trykker du, besvares opkald og musik afspilles eller pauses. Vi afprøvede det, og af alle bevægelserne virker den mest nyttig.

Huawei har også introduceret et nyt AOD-system til skærmen. Det betyder, at skærmen kun tænder står du kigger på den - altså er den slukket 99 % af tiden.

Det lyder sejt, og det fungerer godt hvis skærmen er vinklet mod dit ansigt. Men hvis den ligger på en overflade, skal du ud i nogle mærkelige stillinger for at se hvad klokken er. I indstillingerne kan du vælge det gamle AOD i stedet.

Specifikationer og batteri

Huaweis egen chipsætproducent, HiSilcon, fortsætter med at levere. Kirin 9000 i Mate 40 Pro er et bæst. På trods af kun 8 GB RAM (sammenlignet med 12 GB i mange af konkurrenterne) er der rigeligt med kræfter en jævn, stabil oplevelse på tværs af brugergrænsefladen, videoafspilning, multitasking og spil.

Emotion UI 11, Huaweis Android-overlay er naturligvis en blandet oplevelse i betragtning af manglen på Google-tjenester. Enhver, der ofte bruger Drive, Docs eller Meet, får en brat opvågnen, når de prøver at få adgang til nogen af ​​disse apps.

Det lykkedes os dog at finde en masse løsninger (Google Meet gennem en webbrowser). EMUI hjælper dig med at finde apps, der ikke er tilgængelige i AppGallery. Selvom det ikke er perfekt, er dette derfor den bedste iteration af Huaweis Google-gratis software til dato.

Og så værd at bemærke, at Disney Plus og Netflix begge fungerede alle godt på Mate 40 Pro. Kombineret med de fantastiske højttalere er telefonen en seriøs streamingdrøm. Derudover, med flere spil som Genshin Impact, der ikke er afhængigt af Google Play Games til cloud-synkronisering, spillede vi gemte spil på tværs af enheder for første gang på en Huawei-telefon.

Som du forventer af et flagskib i 2020, er der 256 GB lagerplads i Mate 40 Pro, så du løber nok ikke tør for plads. Hvis du er bekymret, kan hukommelsen udvides med op til 256 GB med et nanohukommelseskort.

Batterikapaciteten er med sine 4400 mAh ikke noget at råbe hurra for. Til gengæld oplader den med op til 66 W - det går virkelig stærkt. Huawei har endda sørget for 50 W trådløs opladning. Det er bedre end konkurrenterne.

Den tidlige dom

Mate 40 Pro holder sig ikke tilbage. Skærmen er glimrende, stereohøjtalerne spiller højt og kameraerne slår konkurrenternes.

Huawei har lavet store forbedringer til softwaren (med Petal Search) for at gøre det endnu nemmere at downloade apps. Men det virker som en umulig opgave at lokke Google-brugere.

Hardwaren - især kamerateknologien - virker som Huaweis bedste. Hvis du er villig til at få nogle nye vaner, skal du nok blive tilfreds. Om du er villig til at ofre nogle af de bedste Android-apps for at bruge den her mobil, er et spørgsmål kun du kan svare på.