Huawei giver andre lov til at bruge deres mobiltelefoner

Huaweis mobilafdeling er under hårdt pres og selskabets markedsandel på smartphone-markedet er siden maj 2019, hvor de amerikanske sanktioner faldt som en hammer over Huawei, faldet voldsomt og udgør i dag 0,5 procent af det samlede globale marked.

Huawei arbejder på en løsning og forhandler angiveligt med kinesiske detailhandlere om at licensere sine smartphone-designs for at omgå de amerikanske sanktioner. Skulle sådan en aftale komme i hus, kan generere yderligere indtægter fra den enhed, der er afskåret fra globale chipleverancer. Det skriver Mobil.nu

Bloomberg rapporterer, at statsejede China Postal and Telecommunications Appliances og TD Tech, som begge i øjeblikket sælger Huawei-mobiler, planlægger at markedsføre enheder med Huawei-designs under deres egne mærker. Formålet med aftalerne er at give de lokale virksomheder adgang til chips, der er fremstillet ved hjælp af amerikansk teknologi.

Det er ikke første gang, at Huawei har foreslået at give licens til sine teknologier, skriver Mobil.nu. I september 2019 meddelte grundlæggeren og CEO Ren Zhengfei, at selskabet ville overveje at sælge adgang til sine 5G-teknologier til et selskab uden for Asien for at mindske bekymringer om spionage.

Selskabets omsætning for de første ni måneder af 2021 faldt med næsten en tredjedel i forhold til året før, idet salget af mobiltelefoner styrtdykkede efter frasalg af datterselskabet Honor for at undgå skærpede handelssanktioner fra USA.

I sidste uge underskrev præsident Joe Biden en lov, der forhindrer kinesiske leverandører, herunder Huawei og ZTE, i at modtage licenser fra tilsynsmyndighederne til at sælge udstyr i USA. Loven om sikkert udstyr er rettet mod virksomheder, der betragtes som trusler mod den nationale sikkerhed i USA.

Det lyder dog en kende mærkeligt at tro, at USA vil give to andre kinesiske selskaber lov til at sælge telefoner, der kommer fra Huawei eller at det skulle gøre det muligt at producere Huaweis telefoner med de nyeste chipset. Det skriver Mobil.nu