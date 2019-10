Her er første billede af en ægte PS5 (eller et såkaldt dev kit)

Vi kender navnet og specifikationerne, og måske nu også hvordanPS5kommer til at se ud. Om ikke andet er dette en bekræftelse på, hvordan et såkaldt development kit ser ud.

Ovenstående rendering, fremskaffet af Let's Go Digital, baserer sig på et spionfoto modtaget af Zone of Tech, som skulle vise en ægte og funktionsdygtig PS5 (development kit). Billedet skulle være taget på kontoret hos en anonym Playstation 5-spiludvikler.

Tjek det originale lækkede billede herunder:

(Image credit: Zone of Tech)

Dev kit design

Hvis billedet viser sig at være ægte, bekræfter det de mange lækager og rygter, som har omhandlet designet på PlayStation 5 – en maskine med et usædvanligt V-formet hak og masser af ventilationsriller.

Hvad viser billedet os? Der er en del knapper på fronten i venstre side: On/Standby, Reset, Eject (til Blue-Ray-drevet, som kan læse 100GB-skiver i to lag), System Initialisation og Network initialisation. Der er også en række statuslamper, nummeret fra 0 til 7, hvilket kan referere til CPU-kernerne eller tilsluttede controllere. I højre side er placeret 5 USB-porte (en USB 2.0 og fem USB 3.0-porte) den sidste port dækkes af et kabel), samt en USB type B-port. En lille cirkel over portene kan være et indbygget kamera, hvilket passer med tidligere patentansøgninger.

Interessant nok er der gummifødder på både top og bund af konsollen, hvilket kunne pege på, at udviklerne opfordres til at vende konsollen på hovedet i forbindelse med stress-tests eller eksempelvis for at kunne sætte flere konsoller oven på hinanden ift. mere krævende spil.

Selvom vi går ud fra, at dette PS5 dev kit er den ægte vare, bør billedet kun bruges til spekulation i forhold til hvordan det endelige design at konsollen kommer til at se ud.

Dev kits er ofte specielt lavet til at være robuste og understøtter en konsol, der skal kunne arbejde under ekstremt pres, hvorved udviklerne kan presse deres kreationer til det yderste, uden frygt for at det går ud over hardwaren, som de arbejder på.

Dertil vil man på dette stadie bruge maskinerne til at teste for eventuelle svagheder i det endelige PS5-design, som ender hos slutbrugerne.

Fordi der stadig er et helt år til lanceringen af PlayStation 5, har Sony stadig masser af tid til at finpudse designet, så vi forhåbentlig ender med noget, som ser knap så Alien-agtigt ud.

Via Zone of Tech / Let's Go Digital