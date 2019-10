Tältä näyttää kehittäjille lähetetty PS5-konsoli

Tiedämme PlayStation 5:n virallisen nimen, osan sen teknisistä tiedoista ja nyt mahdollisesti myös sen muotoilun. Tai tiedämme tässä vaiheessa ainakin, miltä kehittäjille tarkoitetut erityiset kehitysmallit, dev kitit, konsolista näyttävät.

Yllä oleva kuva on Let's Go Digitalin tekemä renderöinti kuvasta, jonka Zone of Tech julkaisi väitetystä oikeasta ja toimivasta PS5:n kehittäjille suunnatusta devi kitistä. Kuvauspaikkana on nimettomänä pysynyt PlayStation 5 -kehittäjä.

Alkuperäinen vuotanut kuva on nähtävissä alapuolelta:

(Image credit: Zone of Tech)

Dev kit -muotoilu

Jos väitetty kuva pitää paikkansa, se vahvistaa aiemmat huhut ja renderöinnit PlayStation 5 -konsolin muotoilusta, jotka paljastuivat hiljattain patentista. Sen perusteella konsolin tuuletuksesta vastaa v-kirjaimen muotoinen painauma, jota ympäröi tuuletusaukot.

Kuvan mukaan konsolin etuosassa on myös liuta erilaisia painikkeita: On/Standby, Reset, Eject, System Initialisation ja Network Initialisation. Lisäksi etulevyssä on 0-7 asti merkittyjä valojamerkkejä, jotka todennäköisesti kertovat, kuinka monta ydintä on parhaillaan käytössä. Toinen vaihtoehto on, että ne ilmoittavat laitteeseen kytkettyjen ohjainten määrän.

Oikealla puolella on puolestaan viisi USB-liitäntää, yksi USB 2.0 ja todennäköisesti viisi USB 3.0:aa, sekä USB type B -liitäntä. Näiden yläpuolella oleva rinkula saattaa olla konsoliin sisäänrakennettu kamera, kuten aiemmat patentit vihjailivat.

Mielenkiintoisesti konsolin yläosassa näyttäisi olevan kumiset läpyskät, jotka on mahdollisesti tarkoitettu sijoittaakseen konsoli pystyasentoon tai kasatakseen niitä useampia päällekkäin testatakseen erityisen raskaiden pelien toimivuutta.

Vaikka yllä oleva kuva paljastuisikin olevan oikeasta dev kit -mallista, kannattaa huomioida, että konsolin lopullinen kuluttajille saapuva malli näyttää todennäköisesti erilaiselta. Siten se tarjoaa enemmänkin mahdollisia spekulaatioita tulevasta muotoilusta.

Kehittäjille suunnatut dev kitit on usein varta vasten suunniteltu kestäviksi ja toimimaan todella raskaiden kuormitusten alla, jotta kehittäjät voivat viedä pelinsä äärimmilleen tuhoamatta konsolin komponentteja. Se on myös tässä vaiheessa suunniteltu siten, että sen avulla pystytään havainnoimaan mahdollisia vikoja ja puutteita PS5:n lopullisessa versiossa.

PlayStation 5:n julkaisun siintäessä vielä noin vuoden päästä, Sonylla on runsaasti aikaa luoda seuraavan sukupolven konsolistaan hieman pelkistetymmän näköinen.

Lähde: Zone of Tech / Let's Go Digital