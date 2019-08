Huhu: PlayStation 5 ei pärjää Nvidia RTX 2080:lla varustetulle PC:lle

PlayStation 5:n ympärillä pyörivien huhujen perusteella Sonyn seuraavan sukupolven konsolissa on tehokas näytönohjain, mutta se jää silti suorituskyvyltään heikommaksi kuin Nvidia RTX 2080:lla varustettu PC.

Vaikka PS5:ssä on grafiikkaprosessori, joka vastaa melkein RTX 2080:aa ja on merkittävä parannus PlayStation 5:stä, sen suorituskyvyn puute voi olla joillekin pettymys, jos he odottivat saavansa maailman tehokkaimman pelialustan. Tuleva konsoli ei nimittäin pärjää suorituskyvyn osalta PC:lle, jossa on jo nyt lähes vuoden vanhaan näytönohjain.

Huhun on pistänyt ilmoille tunnettu vuotaja Komachi, joka on julkaissut väitetyt tekniset tiedot PlayStation 5:ssä olevasta suorittimen ja grafiikkaprosessorin sisältävästä APU-mikropiiristä.

Oberon A0.Gen2 : GFXCLK = 2.000GHzGen1 : GFXCLK = 0.911GhzGen0 : GFXCLK = 0.800Ghz.August 12, 2019

Vuodon mukaan PlayStation 5:n grafiikkaprosessori yltäisi 2 Ghz:iin, joka on konsolin näytönohjaimelle vakuuttava saavutus. Se ei siltikään vastaisi RTX 2080:n tehoja.

Silti äärimmäisen kova grafiikkaprosessori

Vaikka vuodon perusteella PS5 ei yllä nykyisten tehotietokoneiden suorituskykyyn, se ei kuitenkaan tarkoita heikkoja tehoja.

Ensinnäkin PlayStation 5 on silti äärimmäisen tehokas konsoli, joka on valtava harppaus PlayStation 4:n tehoista. Wccftechin mukaan PS5:ssä oleva grafiikkaprosessori saattaisi voida päihittää AMD Radeon RX 5700 XT -näytönohjaimen, jonka AMD julkaisi hiljattain.

Kannattaa myös huomioida, että RTX 2080 -näytönohjain maksaa tällä hetkellä edullisimmillaan vajaa 800 euroa, joka on luultavasti enemmän kuin PlayStation 5 -konsoli maksaa julkaisussa.

Lisäksi jos PlayStation 5:n vakuuttavat näytönohjaintehot pitävät paikkansa, se tietää hyviä uutisia myös PC-pelaajille, sillä alustojen välinen pelaaminen PlayStationin ja PC:n välillä on entistä todennäköisempää ainakin suorituskykyjen osalta.

Kun PlayStation 5 viimein julkaistaan, Nvidia ja AMD ovat todennäköisesti julkaisseet jo vielä tehokkaampia näytönohjaimia tietokoneille, joten kaikkein tehokkainta myllyä kaipaavien kannattaa pysytellä PC:n puolella.