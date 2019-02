Her er den nye Surface Pro 6 og alt hvad Microsoft afslørede på deres Surface-event

Ved Microsoft's 'Back to Black'-event, præsenterede firmaet en mængde nye og opdaterede enheder, inklusive Surface Pro 6 , Surface Laptop 2 , Window 10 October 2018 Update , Surface Studio 2 og Surface Hovedtelefoner.

Surface Pro 6

Vi starter med den nye enhed, som vi alle håbede på at se, nemlig Surface Pro 5 – eller rettere Surface Pro 6 . Selvom den måske ligner den seneste Surface Pro på en prik (nu den uofficielle Surface Pro 5), så hævder Microsoft, at den er 67% mere kraftfuld end den foregående udgave, takket være 8. Generation Intel-processorer og et redesignet kølesystem.

Den har den samme 12.3” skærm med en pixel-tæthed på 267ppi, men et højere kontrastforhold samt en batteritid, der er øget til 13,5 timer. Den kan udstyres med op til 16GB-hukommelse, 1TB SSD og fås nu i en ny sort farve. Du vil kunne forudbestille Microsoft’s nyeste tablet til kun $899 (omkring 5.800 kroner) for en Intel Core i5-model – hvilket er den bedste startpris, som Surface Pro nogensinde har været tilgængelig til – og den vil blive leveret fra tirsdag den 16. oktober.

Surface Laptop 2

Den ofte omtalte Surface Laptop 2 blev også præsenteret med 85% hurtigere 8. Generation quad-core Intel Core-processorer, et mere lydsvagt tastatur, OmniSonic-højttalere med en endnu bedre lyd og en ny valgfri sort farvevariant. Skærmen på Surface Laptop 2 er også blevet opgraderet og har nu over 3,4 millioner pixels, der leverer et kontrastforhold på 1.500:1.

Surface Laptop 2 starter ved en lidt højere pris på $999 (omkring 6.500 kroner). Du kan forudbestille den allerede nu med levering fra den 16. oktober.

Surface Studio 2

Microsoft’s arbejdshest har gennemgået de største opgraderinger med nyere Nvidia Pascal-grafikkort – dog ikke det seneste Nvidia Turing RTX – med 50% bedre grafisk ydeevne. Desværre har Microsoft besluttet sig for kun at opgradere til Kaby Lake-processorer, hvilket virkelig er skuffende, da de nyere Coffee Lake -chips, som opererer med flere kerner, nu er blevet almindeligt tilgængelige.

Dens 28” skærm er blevet opgraderet til Brilliant PixelSense Display, som angiveligt er 500 nits klarere, hvilket igen giver en skærm, som er 38% mere lysstærk og har en 22% højere kontrast.

Surface Studio 2 har også fået et USB-C-stik og indbygget Xbox Wireless-understøttelse. Surface Studio 2 kan også forudbestilles nu og starter ved priser på $3.499 (omkring 22.500 kroner).

Surface Headphones

Vi havde lidt håbet på en telefon, men i stedet fik vi et sæt hovedtelefoner til $349 (omkring 2.250 kroner). Surface Headphones er Microsoft’s første par intelligente hovedtelefoner, som er udviklet til at køre trådløst og levere støjfri lyd.

Cortana er selvfølgelig indbygget, så man kan bede hovedtelefonerne starte musikafspilning, læse emails eller oprette et konference-opkald med stemmen alene. Indtil videre har Microsoft kun lovet, at Surface Headphones vil være tilgængelige senere på året.

Microsoft spildte ikke tiden, da de blot annoncerede, at Windows 10 October 2018 Update ville være tilgængelig fra i dag. Enhver bruger, som er tilstrækkelig interesseret, kan downloade opdateringen lige nu med vores nyttige guide .

Der er en hel del nye features, som virker interessant, såsom den smarte Your Phone-app, forbedringer til Fluent design og funktioner til at sætte fart på din multitasking.