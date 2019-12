Anmeldelse: Microsoft Surface Pro 6

Microsofts Surface Pro 6 er hurtigere, holder længere strøm og fås nu i en lækker sort indpakning… men det er også det. Der er ingen tvivl om, at det er et bedre produkt end sidste års model, men der er ikke tale om det kvantespring, som nogen måske håbede på. Hvis du allerede ejer en Surface Pro 2017, er det ikke værd at opgradere. Når det er sagt, er det den bedste Windows-tablet du kan købe.

Da Microsoft introducerede Surface Pro i 2017, sagde de, at der ikke ville komme en ”Surface Pro 5”. Hvorfor? Jo ser i, Surface Pro ville igen blive udstyret med et nummer, når den fik tilført ”en erfaringsmæssig ændring, som vil værre en betydelig ændring til produktserien”.

Men så kom Surface Pro 6 ud, og Microsoft sprang helt 5’eren over. Så vi tilgiver dig naturligvis, hvis du forventede store ændringer i Surface Pro 6 – eller i det mindste en eller to af de forbedringer vi har efterspurgt siden Surface Pro 4 .

Det er tydeligt, at Surface Pro 6 er den kraftigste Surface tablet med det bedste batteri vi endnu har set, men vi har svært ved at se, hvorfor den skal udstyres med et tal, når nu Surface Pro 2017 ikke fik det. Udover den hurtigere processor og en ny farve, er Surface Pro 6 ikke så meget anderledes end sin forgænger – slet ikke med den forældede USB 3.0-port. Så hvor efterlader det potentielle købere?

Spec Sheet Her er den Surface Pro 6-konfiguration, som TechRadar fik tilsendt til anmeldelse: Processor: 1.6GHz Intel Core i5-8250U (quad-core, 6MB cache, op til 3.4GHz boost) Grafik: Intel UHD Graphics 620 RAM: 8GB DDR3 Skærm: 12.3 tommer, 2,736 x 1,824 PixelSense display (Contrast ratio: 1,500:1, 100% sRGB color, 10-point multi-touch, 3:2 aspect ratio) Lagerplads: 256GB SSD Porte: 1 x USB 3.0, mini DisplayPort, microSDXC kortlæser (UHS-I), hovedtelefon/mikrofon-indgang Forbindelser: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.1 (Low Energy) Kameraer: 8MP på bagsiden, auto-fokus kamera (1080p HD); 5MP på fronten, 1080p HD kamera Vægt: 771 gram Mål: 292 x 201 x 8.5mm; W x D x H

Pris og tilgængelighed

Prisen på Surface Pro 6 starter på 8.199 kroner, hvilket er helt i tråd med prissætningen på Surface Pro 2017. Tabletten kan forudbestilles i Danmark, men er allerede til salg i USA, UK og Australien – der meldes allerede om udsolgt af basismodellen i England.

Det er værd at bemærke, at Surface Pro 6 ligesom med tidligere modeller ikke leveres med hverken Surface Pen eller Type Cover, som koster fra henholdsvis 859,90 kr. og 1.149 kr. Dette ser desværre ikke ud til at ændre sig foreløbig.

Den model vi her har testet, koster svimlende 10.499 kroner - dette skyldes opgraderingen af den interne lagerplads fra 128GB på basismodellen til 256GB som i modellen her.

Det er et ganske stort prishop for kun 128GB ekstra. Herfra kan Surface Pro 6 tilpasses og udstyres med en Core i7-processor, 16GB RAM og en 1TB SSD-disk. Hvis du rigtig vil maxe Surfarce Pro 6 ud, ender du på en pris på 19.199 kroner.

Til sammenligning koster en den dyreste 12.9” iPad Pro (2018) ”kun” 17.499 kroner. Til den pris får du en skærm med en opløsning på 2732 x 2048 pixels, Apples A12X processor, 1TB flashhukommelse og WiFI samt mobil dataforbindelse. Dette inkluderer heller ikke et keyboard og Apple pencil, som også skal købes separat. De koster henholdsvis 1.699 kr. og 1.049 kr., hvis du køber direkte fra Apple.

På det amerikanske marked findes desuden Google Pixel Slate , som på papiret ser sammenlignelig ud med de to andre. Desværre ser den ikke ud til at komme til Danmark i foreløbig.

Design og skærm

Bortset fra den smukke og lækre nye sorte udgave, er stort set intet ændret på designet på Surface Pro 6 i forhold til udgaven fra 2017. Tabletten har både vejer og måler præcis det samme.

Surface Pro 6 har alle de samme porte samt trådløse muligheder som sin forgænger, for ikke at glemme det præcis samme Type Cover. Det sidste er en god ting, da der ikke er meget ændre her – hvis noget overhovedet. Type Cover til Surface Pro 6 er stadig det mest imponerende stykke tilbehør vi til dato har brugt.

Vi er dog nødt til at indrømme, at vi er skuffet over den manglende USB-C-port denne gang, og det handler ikke om nogen fornemmelser af fordele ved platformen. Microsoft har arbejdet på hurtigere dataoverførsler og bredere understøttelse af deres Surface Connect port i årevise, hvilket har presset folk, der ville opnå disse hastigheder, til at købe deres Surface Dock-tilbehør. ies.

Selv med den inkluderede USB 3.0-port er de bagud i forhold til USB 3.1 – standarden i 2019 – som kan overføre data dobbelt så hurtigt i forhold til forgængeren. Det er ikke i orden. Det koster nu forbrugerne flere penge end nødvendigt, hvis de vil låse op for den fulde fleksibilitet i en enhed, som Microsoft hævder kan fungere som deres eneste computer.

På den positive side er skærmen marginalt forbedret på et område og er ellers den samme. Skærmen på Surface Pro 6 har en højere kontrastniveau med 1,500:1 sammenlignet med den sidste models 1,300:1.

Dette bør glæde både professionelle og almindelige forbrugere, med dybere sort og endnu kraftigere farver, hvilket gør film meget flottere at se på og gør det lettere og mere præcist at redigere i medieindhold.