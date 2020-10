Fremtidige iPhones kan få periskoplinser, så de kan konkurrere med Samsung og Huawei

Mens Huawei og Samsung har domineret markedet for telefoner med periskoplinser, der er i stand til 3x og endda 5x optisk zoom, er Apple muligvis ikke langt bagefter: iPhones får muligvis deres egne periskoplinser ... dog ikke før i 2022.

Med andre ord: Forvent ikke, at iPhone 12 vil være udstyret med periskop-zoom - tele-systemet, med linser monteret på langs og via et spejl får det til at vinkles ud fra bagsiden. Den næste iPhone får dog, ifølge en Kuo-rapport, en fotoopgradering i form af autofokusforbedringer.

Apple samarbejder med flere linseudbydere for at optimere sin forsyningskæde, hævder Kuo: Autofokusfunktionen i iPhone 12 bruger en ny kuglebaseret stemmespole-motor fra den koreanske linseudbyder Semco, og vil også levere periskoplinser til de iPhones, der udkommer i 2022. Virksomheden vil ifølge AppleInsider bidrage med 6P (eller 'sekselement') og 7P eller 5P / 6-linseløsninger til Apple-enheder i 2021.

Den kinesiske linseudbyder Sunny Optical slutter sig også til forsyningskæden, og skal ifølge Kuo's rapport levere dele til næste års iPhones, og forventer, at de også vil levere 5P-objektiver til iPads og specielle Mac-objektiver.

Apple kommer sent til perskopfesten, men betyder det noget?

Apples har aldrig været først med ny teknologi, og det samme vil være tilfældet her, da flere flagskibstelefoner allerede har periskopetelefotoobjektiver. Huawei P30 Pro fra 2019 var den første mainstream-telefon med et sådan, og opnåede en stadig imponerende 5x optisk zoom.

Dens efterfølger, Huawei P40 Pro 2020, har også et - men dens endnu mere luksuriøse søskende, Huawei P40 Pro Plus, er udstyret med et periskopobjektiv, der er i stand til 10x optisk zoom.

Vi må heller ikke glemme Samsung Galaxy S20 Ultra fra 2020, som har et 5x optisk periskop zoomobjektiv, og den kommende Samsung Galaxy Note 20 Plus ventes også om at få et.

I 2022 kan periskoplinsen have fundet vej til de billigere telefoner, som det har været tilfældet med andre smartphone-innovationer. Apple har desuden tidligere indført funktioner, som Android-folket har nydt godt af i årevis. Vi nævner i flæng: ultravidvinkellinser (som først blev indført med iPhone 11), trådløs opladning og eSIM.

Kilde: SkyNews