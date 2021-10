Dét er ikke set før: HBO Nordic lukker for nye kunder

Det er ikke så tit at en streamingtjeneste ikke vil have nye kunder, men det er tilfældet i nogle dage for HBO Nordic.

Der er lukket for oprettelse af ny konto eller at genaktivere et eksisterende abonnement på HBO Nordic op til lanceringen af HBO Max den 26. oktober. Det skriver digitalt.tv

Ifølge digitalt.tv sker det, mens der forberedes lancering af HBO Max, og registrering vil være mulig igen 26. oktober. Her skulle der også komme et tilbud til nye kunder. Et kvalificeret gæt er et tilbud ved 12 måneders aftale. Prisen for abonnement betalt månedligt er sat til 79,-.

Eksisterende HBO Nordic kunder får mulighed for at købe HBO Max i 12 måneder til 599,-