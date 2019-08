De kommende Apple iPads får sandsynligvis flere kameraer

Hvis du hører til dem, der faktisk er nødt til at tage billeder med en tablet, så har vi en god nyhed til dig; næste generation af Apples iPad og iPad Pro får ifølge vurderinger en opgradering, når det gælder kameraet.

Den japanske blog Mac Otakara, som plejer at ramme plet med sine Apple tips og rygter, siger at den næste iPad Pro får tre bagside kameraer og at den næste ipad bliver udstyret med to kameralinser.

Faktisk forventes det, at de nye tablets bliver udstyret med det samme firkantede kameramodul, som vi regner med at se på iPhone 11 modellerne, når de dukker op i september.

Indtil nu har selv de dyreste iPads kun været udstyret med et enkelt bagsidekamera (det er 12MP på den seneste iPad Pro), så det vil være en ret stor opdatering for Apple og foto-mulighederne i de nye iPads.

(Image credit: Mac Otakara)

Ifølge den Apple leverandør, der har talt med Mac Otakara, er det meningen, at de nye iPads og iPad Pro tablets skal lanceres til oktober, selv om det nok er en god ide at tage rygterne med et gran salt.

Det er første gang, vi har hørt om det, og selv om det er muligt, at Apple vil opgradere kameraerne i iPads, så er det næppe noget, der vil appellere til professionelle fotografer.

Men det vil gøre det muligt for iPads at tage billeder med portræt effekter, som slører baggrunden imens personen står i knivskarp fokus. En ekstra kameralinse vil også kunne understøtte AR (augmentet reality) apps.

Ud over noget mere hastighed forventer vi ikke de store forandringer i de kommende iPads, men måske bliver det året, hvor de billigste iPads dropper Home-knappen og får Face ID.

Via Apple Insider