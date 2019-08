Apple registrerer to nye iPad-modeller til lancering senere på året

Vi kan komme til at se en større opdatering af iPads senere på året, idet Apple har registreret to nye tablet-modeller hos Eurasian Economic Commission (EEC) – modeller der ikke passer på noget i det nuværende udvalg.

De nye tablets er blevet spottet af MySmartPrice, og øger antallet af hemmelige iPad-enheder i EEC-databasen til syv. Det er muligt, at nogle af disse blot er varianter af samme modeller, og derfor blot adskiller sig på lagerpladsen.

Registereringen fortæller os ikke meget om selve enhederne: det eneste vi ved er, at de vil køre med iPadOS, som udkommer til september. Det er muligt, at Apple planlægger en iPad-lancering i oktober, som de også har gjort de senere år.

Vi gætter på, at der kunne være tale om nye iPad Pro-modeller, idet de eksisterende vil have et år på bagen, når vi når oktober. Der kunne også være tale om en opdatering af 9.7-tommer iPad, som oprindeligt blev introduceret i marts 2018.ch 2018.

Ændringer på vej

Vi har ikke hørt meget om nye iPads, bortset fra at nogle af dem måske vil have forbedrede mobilantenner – så det er muligt, at vi kommer til at se mindre opdateringer i stedet for større overhalinger.

Det vi ved er, at Apple afslørede en 10.5-tommer iPad Air og 7.9-tommer iPad Mini i marts 2019, så disse bliver næppe opdateret denne gang.

Det er muligt, at Apple måske vil have alle iPads til at ligne de nye iPad Pro med tynde kanter og uden Home-knap, men med tanke på, at et af salgsargumenterne ved iPad 9.7 netop er prisen, holder den sig nok til det klassiske design.

Hvis der vitterligt er nye iPad Pro-modeller på vej, er der nok primært tale om opdateret indmad og dermed højere hastighed. Det moderne design er endnu ikke et år gammels, så de beholder det nok i hvert fald 12 måneder endnu.

Via MacRumors