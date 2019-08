Volgende Apple iPads hebben vermoedelijk meer camera's

Als je genoodzaakt bent om foto's te nemen met je tablet, dan hebben we goed nieuws: de volgende update van Apple's iPad en iPad Pro gaan vermoedelijk camera-upgrades bevatten.

Japanse blog Mac Otakara, die een goede reputatie heeft op het vlak van Apple-tips en -geruchten, heeft aangegeven dat de volgende iPad Pro een driedubbele camera achteraan zal hebben en dat de volgende iPad het mag doen met een dubbele camera op de achterkant.

Er zijn daarnaast geruchten dat de tablets dezelfde rechthoekige camerabehuizing zullen hebben die verwacht wordt op de iPhone 11 in september.

Lees hier de laatste geruchten over de Apple Watch 5

Apple heeft recent nog het gamma MacBooks vernieuwd

Tot nu toe hebben zelfs de duurste iPads een enkele camera achteraan (op de iPad Pro is dit een 12MP-sensor), dus deze upgrade zou een grote stap zijn voor de fotografiemogelijkheden op de iPads van Apple.

(Image credit: Mac Otakara)

Volgens de supply chain waarmee Mac Otakara contact had, worden de nieuwe iPads en iPad Pro's gelanceerd in oktober, alhoewel we dit met een korreltje zout moeten nemen.

Het is namelijk de eerste keer dat we dergelijk nieuws hebben gehoord en hoewel de upgrades zeker mogelijk zijn, springen deze toestellen nauwelijks in het oog van de professionele fotografen. Om foto's te bewerken, zijn ze perfect, maar om foto's te nemen, kies je best een ander toestel.

De extra camera's zouden portreteffecten mogelijk maken op de iPad, waarbij de achtergrond vervaagd wordt en het onderwerp scherp blijft. Augmented Reality-apps zouden ook voordelen ondervinden bij deze extra lenzen.

Naast snellere hardware binnenin verwachten we niet heel veel veranderingen bij de volgende generatie iPads. De kans bestaat wel dat het instapmodel van de iPad de Home-knop achterwege zal laten en in de plaats daarvan kiest voor Face ID.

In onze koopgids met de beste tablets vind je ook heel wat iPads terug.

Via Apple Insider