Apple vernieuwt stiekem de MacBook Pro en MacBook Air

Apple heeft ons gisterenavond een verrassing gegeven in de vorm van een vernieuwde MacBook Pro en MacBook Air (13 inch). De MacBook Air heeft een lagere prijs gekregen en de MacBook-modellen van 12 inch zijn spoorloos verdwenen van de Apple-webshop.

De vernieuwde MacBook Air heeft nu True Tone technologie in het Retina-scherm, wat automatisch de kleurtemperatuur aanpast voor een meer natuurlijke en comfortabele kijkervaring.

De andere grote update is de lagere prijs van het instapmodel van de MacBook Air. Dat model kost je nu 1.249 euro en studenten zouden daar nog een korting bovenop krijgen, maar we weten niet of dat laatste ook geldt in de Benelux.

Het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro behoudt zijn prijs van 1.499 euro, maar geniet van dezelfde studentenkorting als de nieuwe MacBook Air in de VS en het VK.

Maar dat instapmodel krijgt een aanzienlijke boost door de introductie van een 8e generatie Intel Core i5 quad-core processor (1,4Ghz, met boost tot 3,9Ghz). Apple haalt aan dat hij hiermee twee keer zo krachtig wordt in vergelijking met zijn voorganger.

De andere grote veranderingen zijn de introductie van de Touch Bar en Touch ID. Voortaan hebben alle modellen van de MacBook Pro dus een Touch Bar (het instapmodel had dit eerst niet). Daar komt nog bij de dat MacBook Pro van 13 inch ook de True Tone Retina-display en Apple's T2-beveiligingschip bevat.

De vernieuwde MacBook Pro van 13 inch (Bron afbeelding: Apple) (Image credit: Apple)

De perfecte timing

Dus de MacBook Air is zonet een stuk aantrekkelijker geworden voor studenten en in feite voor iedereen die verlangde naar de prijsverlaging van 100 euro. Een van onze klachten over de MacBook Air van vorig jaar was de prijsverhoging voor het instapmodel. Deze nieuwe prijs van 1.249 euro is aantrekkelijker en maakt van deze nieuwe MacBook Air meteen ook de goedkoopste recente MacBook die je kan vinden.

Als je een uitstapje maakt naar de Apple-website, dan zal je nu alleen de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro vinden. De MacBook van 12 inch heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de benen te nemen en is nergens meer te bespeuren in de webshop van Apple, maar natuurlijk wel in (web)winkels van andere verdelers.