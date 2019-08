Kommende iPad-er ryktes å få flere kameraer

Hvis du liker å ta bilder med iPad, så har vi gode nyheter til deg: de neste utgavene av iPad og iPad Pro ryktes nemlig å få mye bedre kameraer enn før.

Den japanske bloggen Mac Otakara, som har et en lang historie med å formidle pålitelige Apple-rykter, sier at neste iPad Pro skal få et trippelt kamera mens neste iPad skal få et dobbelt kamera.

Mer presist skal det være snakk om den samme firkantede kamerahumpen som er ventet å dukke opp på baksiden av iPhone 11.

Frem til nå har selv de dyreste iPad-modellene kun være utstyrt med et enkelt kamera på baksiden, så dette vil i tilfelle bli en betydelig oppdatering av fotoegenskapene til iPad.

Ifølge leverandørkilden Mac Otakara har vært i kontakt med, skal nye iPad og iPad Pro slippes i oktober.

Samtidig skal vi ikke uten videre at dette ryktet for god fisk. Det er første gangen vi hører dette, og selv om det er mulig at Apple ønsker å oppdatere fotoegenskapene til iPad, så er det jo ikke akkurat fotograferingen som er iPads største styrke.

Om det skulle være tilfelle, så kan vi i hvert fall forvente portrettfotoeffekter, med uskarp bakgrunn og motiv i fokus. I tillegg kan et ekstra kamera bidra til bedre AR-opplevelser.

Utover eventuelle kameraforbedringer og en ytelsesøkning, forventer vi ikke de helt store endringene i årets nye iPad-er, men det er mulig at dette blir året der de rimeligste utgavene dropper hjem-knappen til fordel for Face ID.

