9 nytårsforsæt som mobilproducenterne bør føre ud i livet

Nogen af jer arbejder nok allerede på jeres nytårsforsæt for 2019. Vil prøve veganerlivet af i en måneds tid, genoptage besøgene til fitnesscenteret eller stoppe med at stjæle papir og blyanter fra din arbejdsplads? Godt for dig.

Men som vi alle ved, hånden på hjertet, er der også mennesker bag store virksomheder, så hvorfor skal de ikke også lave nytårsforsæt?

Her er en række forslag til nytårsforsætter, som vi mener de store mobilproducenter bør tage til sig i 2019. For deres telefoners skyld. For vores skyld. For verdens skyld. Amen.

Stop med at antage, at vi har råd til at bruge halvdelen af vores indkomst på telefoner

En af de mest uhyggelige udviklinger på mobilmarkedet i 2018 var, at priserne nærmede sig de 10.000 kroner. Hvad pokker, Apple skød sågar over målet med deres iPhone XS Max.

Er det ikke på tide, at vi kommer til fornuft og indser, at de fleste af os ikke har lyst til eller brug for at bruge så meget på en telefon? Desværre er dette lige så realistisk, som dit ønske om at besøge fitnesscenteret fore gange om ugen, hver uge.

De seneste rygter peger i stedet på, at vi det kommende år vi se endnu dyrere telefoner, hvor 5G-modellerne vil koste omkring 300 USD mere end de dyreste telefoner fra 2018.

Til de der er villige til at betale så meget spørger vi: Hvor høj hastighed har du nu også brug for, for at streame videoer fra YouTube?

Giv os hovedtelefonstikket tilbage (hvad har det nogensinde gjort jer?)

Vi er normalt begejstrede for ændringer i mobilindustrien. Men hele idéen i at skrotte hovedtelefonudgangen? Det er der ikke meget at blive begejstret over.

Og hvorfor sker det? Sidst vi tjekkede, var det muligt at lave vandtætte telefoner med hovedtelefonudgang, reservedelene koster ikke ret meget og påstandene om, at der ikke længere er plads i telefonerne, finder vi yderst tvivlsomt. Telefonerne blev ikke ligefrem mindre, da hovedtelefonudgangen blev fjernet.

Der må findes nogle lobbyister hos de store hovedtelefonproducenter, som har noget snavs på de store mobilproducenter eller lignende. Uanset hvad laver de fleste mobilproducenter i dag også trådløse hovedtelfoner og headsets.

I vandt, vi har alle købt trådløse hovedtelefoner. Kan vi så få hovedtelefonudgangen tilbage nu?

Drop fascinationen af glas

Igennem de sidste to år har mobilproducenterne perfektioneret glasdesignet. VI har set matte udgaver, super buede modeller og sågar telefoner som Google Pixel 3 XL, der på afstand ser ud til at være lavet af aluminium.

Det er tid til en indgriben. Mobilproducenterne er nødt til at komme sig over deres fascination af glas i 2019.

Men lad os nu ikke gå tilbage til den kendte kombination af aluminium og plastik. Der er andre muligheder derude. Den oplagte og gennemprøvede mulighed er magnesium.

Der findes både tablets og laptops i magnesiumlegering. Dette metal er stærkere og lettere end aluminium og vil ulig glas ikke splintre, hvis du taber det på fortovet fra en uheldig vinkel.

Udvidbar lagerplads til alle

Mobilproducenterne kan engang imellem godt opføre sig som irriterende forældre. Lad os forklare, hvad vi mener.

Lad være med at bruge noget i et stykke tid, for så smide det i skraldespanden, når vi kigger væk. Det skete med IR blastere, hovedtelefonudgangen og nu står microSD-kort-portene for tur.

Det skal retfærdigvis siges, at masser af telefoner har rigelig lagerplads. Men med et stort udvalg af potentielle dommedagsscenarier i horisonten, vil du sikkert få brug for en pæn mængde lokalt indhold, maser af lagerplads og en solcelleoplader. Med mindre vi brænder kloden af, kommer du alligevel ikke langt med en stak halvfemserhits og alle episoder af Friends.

Giv os hovedtelefonudgangen tilbage. Giv os microSD-kortporten tilbage. IR Blasteren kan i godt beholde i fortiden.

Kom jer over besættelsen af hakket

Vi er nu 18 måneder inde i hakkets leveander. Og telefoner som Pixel 3 XL har bevist, at det måske er tid til noget nyt. Eller gammelt – hvad med helt at droppe hakket?

Kan i huske dengang telefoner ikke var udstyret med bittesmå snabler, der hang ned fra toppen af skærmen? Et halvdesperat forsøg på at overbevise os om, at vores telefoner var forældede burde ryge i Den Blå Avis eller ned i den støvede skuffe på gæsteværelset?

Hakket får skærmen til at se større ud, uden rent faktisk at give mere funktionalitet, eftersom film, spil og artikler ikke smyger sig uden om disse indhak.

Men hvad får vi så i 2019? Hakket vil stadig være der, men de dyreste telefoner vil også blive udstyret med huller i skærmen, som er ligesom hak der blot kun har plads til frontkameraet.

Glem ikke sikkerheden

Her er én til Android-producenterne. Sikkerhedsopdateringer til Android-platformen er som at tage 10-minutters meditationspause, når du har mest travlt eller som at tvinge dig til at dyrke motion. Du bemærker næppe forskellen, hvis du misser en enkelt, men du vil have det bedre på den lange bane, hvis du holder dig til rutinen.

Google sender hver måned opdateringer ud til Android-platformen. Og hvor mange telefoner får dem så rent faktisk? Stort set ingen, i hvert fald ikke regelmæssigt. Uden disse opdateringer er din telefon mere sårbar.

Nogle telefoner bliver dårligt opdateret efter lanceringen. Det er tid til at stramme op. Her er vi nødt til at fremhæve Sony som et positivt eksempel. Vi oplever ofte, når vi vender tilbage til en Sony-telefon for at skrive en artikel, at der er en lang række opdateringer klar til at blive installeret.

Udvid horisonten og giv os flere megapixels

I årevis har næsten hver eneste topmobil brugt en 12MP-sensor, typisk er den produceret af Sony. Jo jo, vi ved at denne tilgang virker og en øget opløsning tilfører nye problemer i kraft mindre sensor-pixels, som igen reducerer hvor meget lys en sensor får til hver enkelt pixel i billedet.

Men nu er det på tide til at mobilproducenterne opgiver byrderne fra 2018 og følger deres drømme i 2019. Det ser for øvrigt ud til, at vi kommer til at se denne udvikling i 2019. Igen er det meget vel takket være Sony. I juli afslørede de deres IMX586, en 48MP sensor til telefoner.

For kameraentusiaster lyder dette som en dårlig ide. Bittesmå sensor-pixels betyder dårlig performance i dårlig belysning samt dårlig dynamisk rækkevidde. Vi lever dog i tidsalder, hvor begrebet ”computational photography” via computerkraft lader os sammensætte flere billeder og pixels og herved forbedre ydeevnen, når lysforholdene ikke er optimale.

Vi er fint tilfredse med at tage 12MP-billeder indtil vi slår Pro-mode til og herved tvinger telefonen til at benytte den fulde opløsning, som eksempelvis vil fungere fremragende på en solskinsdag. Vi er spændt på at se, hvordan de store producenter vil gribe det an.

Billige telefoner fortjener også farver

Prøv at huske et par år tilbage, omkring 45 i smartphone-termer, i de gode gamle dage med Nokia Lumia-telefoner. De var skinnende og farverige. De var så hyggelige, at du fik et smil på læben, hver gang du blot så på de farverige dimser. Hvor blev der af de sjove og overkommelige telefoner?

I dag er stort set de eneste telefoner, som byder på den slags pangfarver iPhone XR. Og den er alt andet end overkommelig.

Mobilproducenter er i dag meste i at få de helt billige telefoner til at se ud som noget, der for et par år siden ville have kostet 3-4 gange så meget. Men det er på tide at få nogle farver ind i billedet igen, uden at gå helt overbord i farvet plastik.

Gør det dristigt, gerne i pastelfarver. Hold jer bare fra det helt sorte.

Vær sød at bruge større batterier (igen)

Dette ønske dukker op hvert år. VI vil stadig have telefoner, der holder længere imellem hver opladning. Hvis du tænker dig om og er helt ærlig, vil du nok finde dette mere nyttigt end 5G, et minimalt bedre kamera eller en telefon, der kan foldes sammen.

Underligt nok har nogle producenter faktisk lyttet til dette ønske i 2018 og endt med at lancere nogle sande kraftkarle i budgetkategorien, som eksempelvis Moto G6 Play. En telefon der holder længe, er meget lettere at leve med.

Det handler ikke nødvendigvis om at få ekstra timer til Instagram og Twitter, men i stedet blot om at kunne slippe for bekymringen for at løbe tør for strøm, så der ikke er nok til musik fra Spotify på hjemturen.

De store producenter kan ligeså godt tilsidesætte deres stolthed og gøre telefonerne en anelse tykkere af andre årsager end et vanvittigt kamera eller anden hardware, som vi knap kommer til at bruge.