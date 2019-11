Yhdeksän uudenvuodenlupausta, joita toivomme puhelinvalmistajilta

Mietit ehkä tällä hetkellä omia lupauksiasi vuodelle 2019. Kuukausi ilman lihaa, salikortin uusiminen tai lisäaikaa läheisillesi ovat varmasti hyviä ideoita ensi vuodelle, mutta me haluamme nähdä suunnanmuutoksia myös suurilta tekniikkayhtiöiltä.

Siksi kokosimmekin yhdeksän toivetta, joihin soisimme puhelinvalmistajien tarttuvan vuonna 2019.

Kaipaamme tolkkua puhelinten hintoihin

Yksi tämän vuoden pelottavimmista kehitysaskeleista on ollut lippulaivamallien huima hinnannousu. Esimerkiksi Applen iPhone XS Maxin hinta kipuaa 512 Gt:n muistilla jo lähes 1 700 euroon. Se on käsittämättömän kova hinta laitteesta, joka on käytössä noin 3–4 vuotta.

Ehkäpä vuonna 2019 kuluttajat tajuavat, ettei puhelimeen ole järkeä käyttää sellaisia rahasummia, kun myös puolet halvempi laite riittäisi suurimmalle osalle? Vaikka erot keskihintaisten mallien ja lippulaivojen välillä ovatkin kaventuneet entisestään, porskuttavat yli tuhannen euron puhelimet toivelistojen kärjessä todennäköisesti myös ensi vuonna.

Viimeisten huhujen perusteella laitteiden hinnat ovat tuskin ainakaan laskemassa, sillä 5G-mallien kerrotaan olevan noin 300 euroa tämän vuoden malleja kalliimpia.

Vaikka olemmekin innoissamme uuden verkkoteknologian kehityksestä, on tässä vaiheessa vielä vaikeaa perustella, miksi puhelimeen tarvitsisi niin nopean verkkoyhteyden, kun striimauspalvelutkin pyörittävät käytännössä vain Full HD -resoluutiota mobiililaitteilla. Onneksi 5G-mallien hinnat tulevat laskemaan nopeasti ja teknologia tulee saataville myös peruskäyttäjille viimeistään 2020-luvun alussa.

Kaipaamme yhä kuulokeliitäntää takaisin

Olemme yleensä innoissamme lähes kaikista puhelimiin liittyvistä muutoksista, mutta kuulokeliitännästä luopumista emme vieläkään ymmärrä.

Moni on epäillyt syyksi sitä, ettei puhelimiin enää mahtuisi kuulokeliitäntää. Lippulaivamallien koko ei ole kuitenkaan muuttunut syvyyssuunnassa käytännössä lainkaan. Syyksi ei voida myöskään asettaa parempaa vedenkestävyyttä, sillä puhelimista voidaan tehdä vedenkestäviä myös kuulokeliitännän kanssa.

Liitännät eivät myöskään ole erityisen kalliita, mutta tarjoavat kiistatta huomattavasti laadukkaamman äänen kuin Bluetooth-tekniikalla on mahdollista toteuttaa.

Ehkäpä syynä on yksinkertaisesti valmistajien halu muotoilla puhelimensa mahdollisimman minimalistisiksi. Uskomme kuitenkin, että kuluttajat valitsisivat mieluummin paremman käytettävyyden kuin hieman yhtenäisemmän ulkokuoren.

Kuulokeliitäntä on kuitenkaan tuskin enää tekemässä paluuta, joten joutunet myöntymään langattomien kuulokkeiden ostoon – jos et ole sitä vielä tehnyt.

Kaiken ei tarvitse olla lasia

Puhelinvalmistajat ovat tehneet viimeisen kahden vuoden aikana käytännössä kaiken lasista. Olemme nähneet niin mattapintaisia kuin lasisiakin vaihtoehtoja, ja joitain puhelimia voisi luulla kauempaa katsottuna jopa alumiinisiksi.

Olemme kuitenkin jo nähneet riittävästi lasisia puhelimia. Vuosi 2019 olisi hyvä aika pohtia uudelleen rungon materiaalivalintaa.

Valmistajien ei tarvitse toki palata takaisin alumiinisiin tai muovisiin rakenteisiin, sillä markkinoilla on parempiakin vaihtoehtoja. Loogisin korvike olisikin oikeastaan magnesium.

Myynnissä on jo magnesiumseoksesta valmistettuja tabletteja ja kannettavia. Kyseinen metalli on kovempaa ja kevyempää kuin alumiini, eikä hajoa lasin tavoin pirstaleiksi pudotessaan katukivetykselle.

Tarvitsemme yhä laajennettavaa tallennustilaa

Puhelinvalmistajilla on jo vuosien ajan ollut jokin erikoinen trendi luopua kaikista käyttökelpoisista ominaisuuksista. Ensin jouduimme sanomaan hyvästit infrapunalähettimille, sitten kuulokeliitännöille ja nyt viimeisimpänä microSD-korteille.

Ymmärrämme kyllä, että monissa puhelimissa on jo paljon sisäistä tallennustilaa, mutta sen hinta hipoo pilviä. Onneksi myös tallennustilansa voi siirtää pilveen. Vaikka pilvipalvelut ovatkin näppärä ja turvallinen vaihtoehto ulkoisille muistikorteille, ei niiden nopeus tai toimintavarmuus aina peittoa perinteistä microSD-korttia.

Tuokaa siis takaisin kuulokeliitännät ja microSD-paikat. Infrapunalähettimet voitte pitää hyvänänne.

Hankkiutukaa jo eroon näyttölovista

Olemme eläneet näyttölovien kanssa jo 18 kuukauden ajan. Kaikki uudehkojen puhelinten omistajat ovat varmasti ehtineet jo tottua niiden ulkonäköön, mutta toivoisimme pakollisen välivaiheen jo päättyvän.

Pari vuotta sitten julkaistujen puhelinten näyttöreunat näyttävät nykymittapuulla suorastaan kolossaalisilta, mutta eivät uudet näyttölovelliset mallitkaan käytä ruutua niin tehokkaasti kuin toivoisimme. Käytännössä kaikki 16:9-kuvasuhteen videot jättävät edelleenkin suuret mustat palkit näytön reunoille, eikä kuvan zoomaaminenkaan auta, kun toiseen reunaan jää väistämättä tympeä musta lovi.

Emme valitettavasti pääse eroon näyttölovesta vielä vuonna 2019. Osa huippumalleista toki korvaa sen pelkällä pienellä mustalla pisteellä, johon sijoitetaan puhelimen etukamera. Sekään ei kuitenkaan vielä takaa aitoa reunatonta katselukokemusta. Olisimmepa jo 2020-luvulla...

Älkää unohtako tietoturvaa

Tämä toive koskee vain Android-valmistajia, sillä Apple on pitänyt asiasta huolta esimerkillisesti.

Googlekin julkaisee kyllä kuukausittain omia turvallisuuspäivityksiään Android-käyttöjärjestelmälle, mutta harmillisesti lähes mikään puhelinmalli ei saa kyseisiä päivityksiä säännöllisesti.

Lopputuloksena Android-puhelimet ovat huomattavasti haavoittuvaisempia tietoturvariskeille kuin useammin päivitetyt iOS-kilpailijansa. Itse asiassa joitain Android-puhelimia ei päivitetä käytännössä lainkaan julkaisunsa jälkeen.

Android-valmistajien onkin tullut korkea aika ottaa itseään niskasta kiinni ja ymmärtää tietoturvariskien todellisuus. Nykypuhelinten muistissa on niin valtavat määrät yksityistietoja, että niiden kautta saattaa saada aikaiseksi jopa enemmän tuhoa kuin tietokoneella.

Mainittakoon silti Android-maailman yhtenä positiivisena poikkeuksena Sony. Usein palatessamme käyttämään Sonya arvostelun päivittämistä varten, puhelimeen on tullut ainakin puoli tusinaa uutta päivitystä.

Kameroissa voi olla myös yli 12 megapikseliä

Lippulaivamallien kameroiden pikselimäärä on pysynyt jo vuosien ajan 12 megapikselissä. Kaiken lisäksi suurin osa kennoista on tullut yhdeltä ja samalta valmistajalta: Sonylta.

Ratkaisu on kieltämättä toiminut hyvin tähän saakka, ja ymmärrämme myös pikselimäärän kasvattamisesta aiheutuvat haasteet. Monen vuoden jälkeen on kuitenkin tullut korkea aika nostaa kennojen pikselimäärä seuraavalle tasolle.

Onneksemme toiveemme näyttäisi olevan jo toteutumassa vuonna 2019 – kiitos Sonyn, joka paljasti uuden puhelimille tehdyn IMX586-kennon, jossa on huomattavasti korkeampi 48 megapikselin resoluutio.

Moni kameraintoilija pitäisi tätä ehkä huonona ideana, sillä suuri pikselimäärä pienessä kennossa johtaa heikompiin tuloksiin hämärissä kuvausolosuhteissa ja vähentää kuvien dynamiikkaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että älypuhelimet ovat täynnä älykästä kuvanparannustekniikkaa, jonka ansiosta kamera pystyy yhdistelemään tarvittaessa pikseleitä suuremmiksi ryppäiksi hämäräkuvausta varten.

Kamera siis todennäköisesti ottaa edelleenkin 12 megapikselin kuvia ennen kuin sen vaihtaa jonkinlaiselle pro-asetukselle. Suurempi pikselimäärä mahdollistaa kuitenkin entistä upeammat kuvat erityisesti hyvässä valossa. Odotamme mielenkiinnolla, miten suurimmat puhelinvalmistajat hyödyntävät uutta kennoa omissa malleissaan.

Myös edulliset puhelimet ansaitsevat lisää värivaihtoehtoja

Muistatko vielä muutaman vuoden takaiset Nokia Lumiat? Ne olivat niin kirkkaita ja värikkäitä, että suorastaan hymyilemme muistellessamme niitä. Mitä siis oikein tapahtui räväkän värikkäille ja edullisille puhelimille?

Jos lähdet tänä päivänä puhelinkaupoille, etkä halua mustaa, harmaata tai hopeista puhelinta, ovat vaihtoehtosi melko vähissä. Toki voit valita iPhone XR:n, mutta lähes 900 euron hintaista puhelinta voi tuskin kutsua ainakaan edulliseksi.

Puhelinvalmistajat ovat saaneet noin 200 euron hintaiset puhelimet näyttämään yhtä tasokkailta kuin muutaman vuoden takaiset lippulaivat, mutta on tullut aika tuoda takaisin myös pirteämmät värivaihtoehdot.

Tehkää siis puhelimista rohkeita: tuokaa kirkkaita sävyjä, liukuvärejä tai pastelleja. Kunhan meillä on muitakin värivaihtoehtoja kuin musta.

Kaipaamme suurempia akkuja

Tämä uudenvuodenlupaus pysyy listallamme yhtä sitkeästi kuin joulukinkun jälkeiset laihdutusyritykset.

Haluamme edelleenkin puhelimen, jonka akku kestäisi pidempään kuin yhden päivän. Ominaisuus olisi meille arvokkaampi kuin 5G, marginaalisesti parempi kamera tai taittuva näyttö.

Emme kaipaa kyseistä lisäaikaa sosiaalisten medioiden selaamiseen, pelaamiseen tai YouTube-videoiden katseluun, mutta toivoisimme, että puhelimen akusta ei tarvitsisi potea jatkuvaa stressiä. Kaipaamme sitä aikaa, kun puhelinta ei tarvinnut ladata työpaikalla tai autossa kesken päivän.

Suurten puhelinvalmistajien olisi siis syytä niellä ylpeytensä kunnianhimoisen muotoilun suhteen ja tehdä puhelimistaan hieman paksumpia paremman akunkeston eteen.