Sådan kommer du i gang med dit nye Apple Watch

Hvis du lige har købt et nyt Apple Watch eller fået et i gave, så er det første, du vil gøre, sandsynligvis at rive det ud af emballagen og prøve det med det samme. Men der er et par trin, du skal gennemgå, før du kan få det op at køre, og derfor har vi sammensat denne nyttige guide til, når du skal opsætte dit nye Apple Watch for første gang.

Nedenfor forklarer vi dig hele processen med at konfigurere dit smartwatch, og hvordan du begynder at bruge det. Det er ret ligetil, men der er nogle ting, der er værd at vide og holde øje med - alt det vil vi tale dig igennem og markere nedenfor.

Uanset hvilket Apple Watch du har, om det er det nyeste Apple Watch 7, det overkommelige Apple Watch SE, det ældre Apple Watch 3 eller en hvilken som helst anden model, vil denne guide fortælle dig, hvordan du opsætter det, da det er næsten nøjagtigt den samme proces for alle disse enheder.

Bare husk, du skal bruge en iPhone for at konfigurere dit nye Apple Watch, og det burde køre den nyeste version af iOS (som i skrivende stund er iOS 15). Så hvis du ikke har opdateret, er det blevet tid nu.

Før du opsætter dit Apple Watch

Modstå fristelsen til at tage det på med det samme. Før du spænder dit Apple Watch om dit håndled, skal du vende det om og se de to små fordybninger ved siden af remmene.

Disse er båndudløserknapperne, tryk og hold ned og skub båndet ud til siden for at fjerne det. Tjek urets emballage, og du vil finde endnu et bånd (du får et stort og et lille). Prøv begge og se, hvad der passer dig bedst.

Læg nu dit ur på en flad overflade; dette gør den automatiske synkronisering med din iPhone nemmere (prøv at undgå manuel parring, hvis det er muligt). Sørg for, at din iPhone har Bluetooth slået til, og at den er forbundet til et lokalt Wi-Fi eller mobilnetværk.

Find sideknappen (formet som en pille) på dit Apple Watch, og tryk på den for at tænde den. Apple Watch parringsskærmen skulle vises på din telefon, i hvilket tilfælde skal du trykke på Fortsæt, når den gør det. Hvis det ikke er tilfældet, skal du starte Apple Watch appen på din iPhone og trykke på Alle ure efterfulgt af Par nyt ur.

Tryk derefter på knappen, der siger, at du opsætter uret for sig selv (forudsat at du konfigurerer det til dig og ikke et familiemedlem), og når du bliver bedt om det, skal du stille Apple Watch op, så det vises i søgeren i Apple Watch appen på din iPhone. Dette vil parre Apple Watch med din telefon.

Hvis dette er dit første Apple Watch, skal du trykke på Konfigurer som nyt Apple Watch. Hvis dette ikke er dit første, skal du i stedet vælge Gendan fra sikkerhedskopi.

Du kan derefter blive bedt om at opdatere til den nyeste version af watchOS, hvis en ny version er udkommet, siden din Apple Watch model blev frigivet.

Dernæst skal du læse og acceptere vilkårene og betingelserne. Du kan derefter blive bedt om at logge ind med dit Apple ID, hvilket kan gøres senere, men visse funktioner, der er afhængige af dit mobilnummer, vil blive låst, indtil du gør det.

Du bliver også bedt om at slå aktiveringslås til, hvis Find My ikke er aktiveret på din iPhone.

Nu skal du vælge indstillinger, herunder hvilke der deles med din iPhone. Hvis du har aktiveret visse funktioner på din iPhone, som f.eks. Find my eller lokalitetstjenester, bliver disse automatisk slået til for dit Apple Watch ved opsætning.

For ældre modeller vil du under opsætningen blive bedt om at angive, hvilket håndled du vil bære uret på. Dette påvirker i øvrigt ikke orienteringen af urets skærm, som indstilles separat. Kombineret fortæller disse valg dit ur, hvilken bevægelsesretning, der skal få displayet til at tænde, når du løfter dit håndled.

Du kan være helt rolig, hvis du er usikker på dette, da alle disse indstillinger kan justeres senere fra iPhone appen.

For sikkerhed i tilfælde af, at dit ur bliver stjålet, kan du også konfigurere en adgangskode under den indledende opsætningsproces. Uret bruger sensorerne til at bestemme, hvornår du har taget det af, hvorefter adgangskoden skal indtastes for at bruge det.

Bemærk, at du ikke behøver at konfigurere en adgangskode, men vi vil anbefale, at du gør det, og det er nødvendigt for Apple Pay.

Standardadgangskoden er fire cifre, men ved at trykke på Tilføj en lang adgangskode kan du indtaste et 10-cifret tal. Dette er meget sværere at omgå, men brug det kun, hvis du virkelig er sikkerhedsbevidst.

Yderligere beskyttelse og funktioner

På sikkerhedsfronten vil du måske også slå indstillingen Erase Data til, hvilket gøres i indstillingsmenuen på dit Apple Watch efter den første opsætning. Bare tryk på Adgangskode, og tryk derefter på, at uret skal slette data. Når dette er slået til, sletter uret dets indhold efter 10 forkerte adgangskoder.

Når du vender tilbage til opsætningen, vil du derefter være i stand til at konfigurere Apple Pay og andre funktioner såsom automatiske opdateringer, aktivitet og - på mobilmodeller - mobildata. Bare følg instruktionerne på din enhed for alt dette, og spring alt over, der ikke er relevant, eller som du ikke ønsker.

Så bliver du spurgt, om du vil installere alle tilgængelige apps fra din iPhone, men vi synes, det er smartere at installere dem senere for at fremskynde opsætningsprocessen. Desuden kan installation af alle tilgængelige apps gøre urets startskærm for travl.

Endelig synkroniserer Apple Watch med din iPhone, og du kan bruge det, så snart det er færdigt (det tager et par minutter). Spænd uret på, tryk på skærmen og indtast din adgangskode. Når du nu løfter dit håndled, vil skærmen komme til live.

Opsætning af startskærmen

Hvis du ikke installerede alle dine iPhone apps på dit Apple Watch under den indledende opsætning, så kan du nu manuelt beslutte, hvilke du vil tilføje.

Bare find sektionen Tilgængelige apps i Mit ur på Apple Watch iPhone appen, og vælg dem, du vil installere.

Apps kan omarrangeres (og tredjeparter fjernes) direkte fra urets startskærm. Tryk og hold på et appikon og tryk derefter på Rediger apps, så kan du trække apps til nye positioner. For at slette en tredjepartsapp skal du trykke på det X, der vises på dens logo.

Det er meget nemmere at arrangere apps i iPhone appen. For at gøre dette skal du trykke på Mit ur > Appvisning > Arrangement og derefter trække appikoner rundt for at omarrangere dem; layoutet på dit ur opdateres et øjeblik senere.

Hvilke indstillinger vil du ændre med det samme?

Apple Watch er et meget mere komplekst væsen, end du måske forestiller dig, med utallige muligheder spredt ud over flere områder.

Den første ting at vide er, at der er to steder at konfigurere indstillinger. På Urets startskærm finder du en Indstillinger app, der indeholder grundlæggende indstillinger.

Apple Watch appen på din iPhone præsenterer mange flere, når du trykker på Mit ur, hvilket gør det til det bedste sted at starte.

Begræns afbrydelser

At modtage mange meddelelser på Apple Watch bliver snart overvældende. Få ro på tingene ved at trykke på Notifikationer på fanen Mit ur på iPhone appen for at se indstillingerne for hver app. De tilbyder muligvis forskellige indstillinger, men de fleste inkluderer to muligheder: Spejl min iPhone (standardindstillingen) og Brugerdefineret.

Hvis du vælger førstnævnte, er telefonens muligheder opsummeret nedenfor; for at justere dem, gå til Indstillinger > Notifikationer på din iPhone.

Tilpas notifikationer

Tryk på Brugerdefineret for at vælge en apps notifikationsadfærd på dit ur. Tre muligheder er tilgængelige: Tillad notifikationer betyder, at meddelelser vises i meddelelsescenter, og dit Apple Watch vil advare dig, Sendt til meddelelsescenter sender dem dertil, uden at uret advarer dig, og med notifikationer slået fra får du ingen meddelelser fra den pågældende app.

Nogle apps har mere komplekse meddelelser. For eksempel præsenterer Activity separate kontroller til stand-påmindelser (så du kan stoppe dit ur med at fortælle dig, at du skal rejse dig og bevæge dig rundt) samt fremskridtsopdateringer i løbet af dagen, daglige målopfyldelser, langsigtede præstationer og en ugentlig oversigt.

Slip af med den røde prik

Hvis du går glip af en notifikation, vises en rød prik øverst på urskiven. Slå notifikations indikator fra på Apple Watch iPhone appen, hvis du synes, det er irriterende.

Forøg dit privatliv

Mens urets lille skærm gør det ret privat, vil du måske gerne skjule indholdet af advarsler. Fra fanen Mit ur i Apple Watch appen på din iPhone kan du slå 'Tap to Show Full Notification'.

Hvis du gør dette, vil du kun se typen af notifikation og den person, den er fra, og du vil kun få de de fulde detaljer at se, hvis du trykker på den.

En vigtig funktion fundet i Apple Watch appen, som ikke er på selve enheden, er softwareopdatering. Gå til Generelt > Softwareopdatering, og appen vil kontrollere, om en ny version af watchOS er tilgængelig, og gøre dig i stand til at installere den.

Dit ur skal dog oplades og have mindst 50 % batteristrøm. Den seneste software er i øjeblikket en version af watchOS 8, som du burde kunne downloade til alle versioner af Apple Watch bortset fra de to første.

Hvis du dog køber et Apple Watch nu, er det sandsynligt, at du kommer til at købe Apple Watch 3 eller nyere.

For at undgå at skulle huske på at installere nye apps skal du fra iPhone appen trykke på Mit ur > Generelt og slå Automatisk appinstallation til, hvis det ikke allerede er aktiveret.

Når du nu installerer en iPhone app med en Apple Watch komponent, vises den automatisk på dit Urs startskærm.

Tjek forbruget

Ældre Apple Watch modeller har kun 8 GB lagerplads, som hurtigt kan fyldes op, fordi kun 5,9 GB af det er tilgængeligt for dig. Series 4 har 16 GB og Series 5 og fremefter har op til 32 GB, hvilket giver mere plads til lokale medier. Du kan se, hvad der spiser plads i Generelt > Brug.

Spol tiden frem

Hvis du godt kan lide at indstille dit ur lidt før tid, skal du trykke på Indstillinger på dit Apple Watchs startskærm og vælge Ur. Tryk, hvor der står '+0 min', og drej for at bestemme, hvor langt frem du vil indstille tiden, og tryk derefter på Indstil.

Dette påvirker kun urskiven; den faktiske tid vises et andet sted.

Find din iPhone

Ikke en indstilling som sådan, men dette er værd at vide. Hvis du nogensinde har forlagt din iPhone, kan dit Apple Watch hjælpe. Bare åbn appen Find enheder på dit Apple Watch, tryk derefter på den manglende enhed og tryk på Afspil lyd for at få den til at udsende en støj, så du kan finde den.

Du kan også se enheden på et kort herfra, hvis appen kan finde den.