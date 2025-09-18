Logitech G PLAY: Kæmpe lancering af nye produkter til gamere og kreative

Ventetiden er ovre! Logitech G Play 2025 overraskede os med en af de vigtigste opdateringer af deres portefølje til dato, og her har vi alle detaljerne.

Nyhederne omfattede nyheder inden for pc- og konsolspil, e-sport, racersimulatorer og streamingværktøjer samt samarbejder med McLaren Racing, NVIDIA og andre virksomheder.

Logitech G PLAY 2025 er en global live-streamet gaming-begivenhed, der samler presse, partnere, udviklere og fans for at udforske fremtiden inden for gaming, drevet af innovativ teknologi, inkluderende design og fællesskabets styrke.

»Videospil er en passion, som deles af mere end tre milliarder mennesker over hele verden,« siger Ujesh Desai, vicepræsident og administrerende direktør for Logitech G. »Det er det unikke niveau af håndværk og præcision i de banebrydende innovationer, der gør videospil sjovere, mere konkurrencedygtige og dybt personlige,« fortsætter Desai, "og det er det, der driver os til at blive ved med at forbedre os og skabe bedre produkter. Uanset om det er at konkurrere, streame, løbe, udføre missioner eller bare hænge ud med venner, er vores mål at forbedre hvert øjeblik og hjælpe dig med at spille så godt som muligt."

Til eventen har Logitech G lanceret sit mest avancerede sortiment til dato. Produkterne er designet til alle spillere, fra de mest krævende e-sportsatleter til sociale streamere. Disse nye produkter skal forbedre spiloplevelsen gennem innovation og samarbejde. Blandt disse produkter er:

Racesimulation: Samarbejde med McLaren Racing og udvidelse af RS

(Image credit: Logitech)

Logitech G har skabt to nye designs, der skal tilbyde uovertruffen realisme, kontrol og tilpasningsmuligheder. Denne udvidelse af det modulære Racing Series-sortiment er designet til at skabe nye muligheder for racere på alle niveauer. Produkterne skal give bedre præcision, holdbarhed, justeringsmuligheder, understøttelse, komfort og bæredygtighed for simulationsracere, så de kan performe bedre.

Logitech G RS50 Base er en direkte transmission-motor, der leverer et maksimalt drejningsmoment på op til 8 Nm, hvilket er det optimale effektniveau, som erfarne kørere har fundet frem til i samarbejde med Logitech G. Denne motor kombineres med TRUEFORCE-teknologi, der oversætter spillets fysik til kræfter i den virkelige verden med forbløffende præcision, så du bliver fordybet i hver eneste detalje.

Logitech G RS-pedalerne har en bremse med en 75 kg vejecelle, justerbar placering og G HUB-justering. Disse pedaler er designet til at fungere i perfekt harmoni med RS50. Disse enheder skal levere et lynhurtigt responsniveau, der sikrer den bedste ydeevne.

(Image credit: Logitech)

Derudover præsenterede Logitech G og McLaren Racing McLaren Racing-kollektionen, en serie af premiumudstyr til racersimulatorer, der er inspireret af McLaren Racings ikoniske motorsportsarv. Kollektionen omfatter:

Die nye produkter skal tilbyde et højere niveau af realisme, komfort og kontrol, der er et mesterskab værdigt, med et elegant design til fans af simulationsracing over hele verden.

PRO-serien: Nyt udstyr udviklet af professionelle inden for esports

Image 1 of 2 (Image credit: Logitech) (Image credit: Logitech)

Logitech G har i samarbejde med verdens bedste e-sportspillere designet to nye gamingmus, herunder:

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE -gamingmusen har et revolutionerende induktivt haptisk udløsersystem, der erstatter traditionelle kontakter med en analog induktiv sensor og haptisk respons på klik i realtid. Denne innovation giver det hurtigste og mest tilpasselige klik, hvilket øger hastigheden og præcisionen i first-person-shooters og online multiplayer-arena-spil.

-gamingmusen har et revolutionerende induktivt haptisk udløsersystem, der erstatter traditionelle kontakter med en analog induktiv sensor og haptisk respons på klik i realtid. Denne innovation giver det hurtigste og mest tilpasselige klik, hvilket øger hastigheden og præcisionen i first-person-shooters og online multiplayer-arena-spil. Der er også annonceret en ny Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, en kompakt trådløs gamingmus baseret på den prisbelønnede SUPERLIGHT 2-platform, med et nyt design i mindre størrelse, redesignet tommelfingerknapper og ultralette materialer for enestående ydeevne. Pris: 1.349 kroner

Streamlabs: Streaming og kontrol af spil med kunstig intelligens-teknologi

(Image credit: Logitech)

Streamlabs har lanceret branchens første AI-baserede streamingagent, der er drevet af NVIDIA ACE- og Audio2Face-teknologi, hvilket er en sand revolution for streamere. Agenten tilbyder sceneskift i realtid, kommentarer til spillet og automatiske klip af de mest fremtrædende øjeblikke, alt sammen understøttet af en realistisk virtuel avatar, der kan fungere som medvært og producer på hver transmission. Denne teknologi er nu tilgængelig for udviklere og designere via App Store og Streamlabs' overlay-bibliotek, hvilket åbner nye kreative muligheder for interaktive live-transmissioner.

Software til at samle dine spil og gaming-oplevelser: Logitech G HUB Spil

(Image credit: Logitech)

Logitech G har annonceret opdateringer til G HUB , herunder en ny spilfunktion, der centraliserer spiladministration, så du derfra kan tilgå dine spil på alle platforme (Steam, Xbox Cloud Gaming, EPIC Games Store osv.). G Hub tilbyder også forudindstillinger fra communityet og integrationer af G-teknologi som LIGHTSYNC og TRUEFORCE.

Til PC-spil: Udvidet G-serie og nyt tastatur med lav profil

Logitech G321 LIGHTSPEED trådløse gaming-hovedtelefoner skal levere højtydende lyd, komfort hele dagen og en pålidelig trådløs forbindelse til en overkommelig pris. De er designet til gamere og er udstyret med LIGHTSPEED trådløs teknologi for ultralav latenstid og højtydende lydcontrollere for surround sound. Den komfortable hovedbøjle i viskoelastisk skum, de åndbare ørekopper og mikrofonen med mute-funktion skal sikre komfort og klar kommunikation. G321 er ideelle til spillere, der søger trådløse hovedtelefoner med fremragende lyd, komfort og høj ydeevne til en rigtig fornuftig pris.

Pris: 529 kroner.

(Image credit: Logitech)

Logitech G udvidede kategorien af pc-spil med to nye tilføjelser til G3- og G5-serierne:

(Image credit: Logitech)

Logitech G515 RAPID TKL er et tastatur med lav profil Logitech G's mest avancerede tastatur. Med en tykkelse på kun 22 mm har den magnetiske analoge kontakter, hurtig udløsning og KEYCONTROL-teknologi til en tilpasselig aktivering på op til 0,1 mm, hvilket giver ultrahurtig respons og perfekt præcision. Dette kompakte tastatur uden numerisk tastatur har en holdbar topplade i rustfrit stål, dobbeltindsprøjtede PBT-taster og forsmurte kontakter for en jævn skriveoplevelse, hvilket gør det ideelt til højhastighedspræcision. Pris: 1.299 kroner.

Det nye udstyr afspejler Logitech G's designfilosofi om at skabe højtydende værktøjer, der er tilpasset forskellige spillestilarter, fra lejlighedsvise udforskere til moddere og gør-det-selv-entusiaster.

Console Gaming: Nye A20 X-hovedtelefoner

(Image credit: Logitech)

De nye trådløse Logitech G A20 X-gaminghovedtelefoner er designet til den næste generation af konsolspillere og tilbyder problemfri lyd på tværs af platforme med den ydeevne og komfort, der kendetegner Logitech G. Med PLAYSYNC AUDIO-teknologi giver A20 X spillere mulighed for nemt at skifte mellem to spilkonsoller og mobile enheder med et enkelt tryk på en knap. Med en 48 kHz mikrofon, PRO-G lydcontrollere, LIGHTSYNC, Bluetooth-forbindelse og integreret DSP med tilpasselige lydprofiler er A20 X designet til at give en fordybende spiloplevelse på alle platforme. De er lette, åndbare og fremstillet af genanvendte materialer, og er den perfekte ledsager til lange spilsessioner, uanset om du konkurrerer i kvalifikationskampe eller udforsker åbne verdener. Pris: 1.499 kroner.

Pris og tilgængelighed

Vi har listet priserne på de produkter, hvor de er offentliggjort. Alle produkter, der er annonceret på Logitech G PLAY 2025, vil være tilgængelige for forudbestilling hos Logitech lige nu.