Superdeal på Apples senaste MacBook Air – Prime Deal Days hos Amazon ger dig det lägsta priset just nu

Amazon Prime Deal Days fortsätter leverera och nu har även Apple MacBook Air 13 tum (2025) med det nya M4-chippet fått en riktigt fin prissänkning. Den här modellen kombinerar Apples senaste processorteknik med elegant design och imponerande batteritid – och erbjudandet hos Amazon ger dig det just nu lägsta priset på laptopen.

Under kampanjen kan du klicka hem datorn för 17 569 kronor, vilket innebär en besparing på drygt 1 400 kronor jämfört med ordinarie pris. Den här versionen kommer med 24 GB RAM och 256 GB lagring, vilket gör den perfekt för dig som jobbar i tunga program, redigerar bilder eller bara vill ha en snabb och smidig dator som klarar alla typer av uppgifter.

MacBook Air M4 är dessutom tyst, tunn och har en fantastisk Liquid Retina-skärm – vilket gör den till ett självklart val för både studier, jobb och resor. Detta är verkligen en superdeal för alla som vill ha Apples senaste teknik till ett bättre pris.

Amazon Prime Deal Days pågår mellan den 7-8 oktober, så se till att lägga din beställning snabbt!

Superdeal på Apple MacBook Air 13" (2025)

7 % rabatt Apple MacBook Air 13" (2025, M4) | 17 569:- (18 990:-) hos Amazon

Spara 1 421 kronor: Apples senaste ultrasnabba och stilrena laptop med M4-chip, 24 GB RAM och 256 GB lagring får sitt just nu lägsta pris under Prime Deal Days-rean.

Amazon Prime Deal Days 2025: Bli medlem

För att ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden behöver du vara Prime-medlem hos Amazon. När du registrerar dig får du en 30 dagars testperiod, så om du registrerar dig nu kan du ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden helt gratis!

