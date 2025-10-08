Här är 5 erbjudanden på robotdammsugare du inte får missa under Prime Deal Days

Amazon Prime Deal Days är i full gång och vi i TechRadar-teamet håller som vanligt stenkoll på reafesten från början till slut. En av kategorierna som har levererat allra flest suveräna erbjudanden är robotdammsugare, med stora rabatter på allt från toppmodeller till budgetvänliga varianter. Om du gått i tankarna att köpa en robotdammsugare, är det perfekt tillfälle att slå till nu.

Här nedanför har vi samlat fem av de allra bästa erbjudandena på robotdammsugare som vi hittat hittills. Dessa deals ger dig rabatter på upp till 50% och de lägsta priserna vi sett på några av modellerna någonsin. Men notera att Prime Deal Days bara pågår i två korta dagar och erbjudandena försvinner vid midnatt, så om du är sugen på att köpa en robotdammsugare gäller det att agera snabbt.

Här är de 5 bästa erbjudandena på robotdammsugare vi hittat hittills.

Bästa rabatter på robotdammsugare under Prime Deal Days

Superdeal – 50 % rabatt Eufy C10 | 1 990:- (3 990:-) hos Amazon

Spara 2 000 kronor: Denna redan budgetvänliga robotdammsugare från Eufy har fått en rekordrabatt under Prime Deal Days, som ger dig halva priset och det lägsta priset någonsin på robotdammsugaren. Read more ▼

Superdeal – 50% rabatt Eufy X10 Pro Omni | 5 490:- (10 980:-) hos Amazon

Spara 5 490 kronor: avancerad robotdammsugare med självtömmande station, kraftfull sugförmåga och smart navigering – ett komplett premiumval för helautomatisk städning, nu till halva priset under Prime Deal Days. Read more ▼

27 % rabatt Eufy L60 | 2 190:- (2 990:-) hos Amazon

Spara 800 kronor: effektiv robotdammsugare med stark sugkraft och smart navigering – håller hemmet skinande rent utan ansträngning.

33% rabatt Eufy Omni C20 | 3 990:- (5 999:-) hos Amazon

Spara 2 009 kronor: kompakt och effektiv robotdammsugare med både dammsugning och moppning – perfekt för mindre hem och snabb vardagsstädning. Read more ▼

Amazon Prime Deal Days 2025: Bli medlem

För att ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden behöver du vara Prime-medlem hos Amazon. När du registrerar dig får du en 30 dagars testperiod, så om du registrerar dig nu kan du ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden helt gratis!

Så här gör du för att bli medlem: