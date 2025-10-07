Få halva priset på robotdammsugaren Eufy X10 Pro Omni under Prime Deal Days

Amazon Prime Deal Days är i full gång och vi i TechRadar-teamet har hittat två fantastiska erbjudanden för dig som vill uppgradera hemstädningen. Just nu finns nämligen både Eufy X10 Pro Omni och Eufy Omni C20 till kraftigt sänkta priser.

Under rean kan du klicka hem Eufy X10 Pro Omni för endast 5 490 kronor, vilket är en rabatt på hela 50% jämfört med ordinarie pris på 10 980 kronor. Det är en av de mest avancerade modellerna i Eufys sortiment, med självtömmande station, stark sugkraft och smart navigering som anpassar sig efter ditt hem. Perfekt för dig som vill ha en helt automatiserad städupplevelse.

Vill du hellre ha något kompaktare men fortfarande kraftfullt, finns även Eufy Omni C20 för bara 3 990 kronor – en rejäl sänkning från det ordinarie priset på 5 999 kronor. Den erbjuder både dammsugning och moppning i ett smidigt format och passar perfekt i lägenheter eller mindre hem.

Amazon Prime Deal Days pågår mellan den 7-8 oktober, så se till att lägga din beställning snabbt!

Superdeals på robotdammsugare från Eufy

50% rabatt Eufy X10 Pro Omni | 5 490:- (10 980:-) hos Amazon

Spara 5 490 kronor: avancerad robotdammsugare med självtömmande station, kraftfull sugförmåga och smart navigering – ett komplett premiumval för helautomatisk städning, nu till halva priset under Prime Deal Days.

33% rabatt Eufy Omni C20 | 3 990:- (5 999:-) hos Amazon

Spara 2 009 kronor: kompakt och effektiv robotdammsugare med både dammsugning och moppning – perfekt för mindre hem och snabb vardagsstädning.

Amazon Prime Deal Days 2025: Bli medlem

För att ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden behöver du vara Prime-medlem hos Amazon. När du registrerar dig får du en 30 dagars testperiod, så om du registrerar dig nu kan du ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden helt gratis!

Så här gör du för att bli medlem: