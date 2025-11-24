Ska du köpa en ny telefon under Black Friday? Gör inte det här dyra lagringsmisstaget

Föreställ dig detta: du står vid sidlinjen på ditt barns fotbollsmatch och de gör sig redo att lägga den avgörande straffen. Du har ramat in bilden perfekt, trycker på ”spela in” inför deras stora ögonblick, sedan händer katastrofen: ”iPhone-lagring är full. Du kan frigöra utrymme på den här iPhone genom att hantera din lagring i Inställningar.” Suck ..

Vi har alla varit med om liknande situationer tidigare och oavsett vart eller när det händer, är det aldrig ett bra tillfälle att få slut på telefonlagring, oavsett om du använder en iPhone eller en Android-telefon.

Så om du är på jakt efter en ny telefon under Black Friday är vårt viktigaste köpråd att överväga att välja en modell på 256GB i stället för den alltid billigare 128GB-modellen. Det finns flera skäl till det.

För det första är det värt att nämna att du troligen inte märker begränsningarna med 128GB förrän ett par år in med din nya telefon. Du kan ladda ner och använda alla dina favoritappar, ta över 1 000 bilder och till och med ladda ner några filmer från Netflix innan enheten börjar varna dig om att ta det lugnt.

Men de flesta behåller sina telefoner längre än två år, och vid två- eller treårssträcket kommer beslutet att välja den billigaste lagringskapaciteten att börja kännas som ett misstag.

Apples nya iPhone 17 levereras med minst 256 GB lagringsutrymme. (Image credit: Future)

Det beror på att de där apparna och bilderna inte är samma appar och bilder som för tio eller ens fem år sedan. I takt med att telefonkameror har utvecklats har bilderna blivit större i filstorlek, och appar har vuxit enormt tack vare nya funktioner, högre grafik och tätare uppdateringar.

Vi har gått igenom varför det känns som att telefonlagring försvinner snabbare i en separat artikel på TechRadar men slutsatsen är att vissa typer av appar har ökat sina lagringskrav med så mycket som 1 000% de senaste tio åren.

Tillverkarna känner till detta. Apple tog bort lagringsalternativet 64GB från iPhone 16e och framåt, och gjorde samma sak med 128GB på iPhone 17-serien (så om du köper en av de nyare modellerna får du 256GB som standard). Det i sig borde visa att 128GB inte längre är en kapacitet som räcker.

Det finns förstås sätt att komma runt problemet med lagring på själva enheten. Funktioner som Optimize iPhone Storage och molntjänster som iCloud och Google One minskar behovet av stort fysiskt utrymme men de kostar pengar om de ska användas effektivt, kräver internetanslutning för att fungera och gäller bara för foton (ingen mängd iCloud-lagring låter dig ladda ner fyra filmer inför en lång flygresa).

Vårt råd är därför att betala lite extra för mer lagring direkt vid köpet. Ta tjuren vid hornen och välj en 256GB-modell där det är möjligt (512GB är överdrivet för de flesta) så slipper du lägga hundratals kronor på extra molnlagring eller bli irriterad under barnens fotbollsmatch.

Vet du inte var du hittar bra erbjudanden på telefoner med 256GB? Ingen fara. Black Friday-rean är i full gång och det innebär massor av fina fyndpriser på mobiler, så här nedanför har vi listat några riktigt bra erbjudanden på 256GB-modeller.

Black Friday-deals på telefoner med minst 256 GB lagring

21% rabatt Read more Read less ▼ Samsung Galaxy A56 5G | 4 269 kr 3 378 kr hos CDON

Spara 891 kronor: Välutrustad 5G-telefon med 8 GB RAM och 256 GB lagring, perfekt för dig som vill ha en hyfsat kraftfull och lite billigare Galaxy-telefon.

33% rabatt Read more Read less ▼ Google Pixel 10 Pro XL 5G | 14 990 kr 9 990 kr hos Webhallen

Spara 5 000 kronor: Samma Pro-kvalitet som ovan men med större skärm och 256 GB lagring, bra val för dig som vill ha gott om skärmutrymme.

22% rabatt Read more Read less ▼ Nothing Phone (3a) Pro 5G | 5 790 kr 4 490 kr hos Webhallen

Spara 1 300 kronor: Uppgraderad version med 12 GB RAM och 256 GB lagring, nu till ett riktigt överkomligt pris hos Webhallen.

9% rabatt Read more Read less ▼ Xiaomi Poco F6 5G | 3 499 kr 3 199 kr hos CDON

Spara 300 kronor: En kraftfull telefon med 12 GB RAM och 512 GB lagring i mellanklassen. Med rabatten hos CDON blir den otroligt billig.

37% rabatt Read more Read less ▼ Xiaomi 15 | 11 990 kr 7 490 kr hos Webhallen

Spara 4 500 kronor: Flaggskepp i mindre format med 12 GB RAM och 256 GB lagring, perfekt för dig som vill ha topptelefon utan maximal storlek eller prislapp.

16% rabatt Read more Read less ▼ Apple iPhone 14 Pro 5G 6GB RAM 1TB | 16 538 kr 13 946 kr hos ComputerSalg

Spara 2 592 kronor: En tidigare Pro-modell med kraftfull prestanda, ProMotion-skärm och avancerad kamerauppsättning, perfekt för dig som inte behöver det allra senaste men ändå vill ha en kraftfull iPhone.