Nedsatta priser på flera Garmin-klockor under Amazon Prime Deal Days – spara över 1 000 kronor på Garmin Fenix 7 Pro Solar

Just nu kan du fynda bland några riktigt billiga Garmin-klockor hos Amazon.

Amazon Prime Day Amazon Prime Deal Days äger rum mellan den 8-11 juli. Det är en kort reafest för alla Prime-medlemmar, som ger fina deals på teknikprylar och övriga produkter i Amazons sortiment. Om du velat fynda billig teknik till dig själv eller nära och kära, är detta ett utmärkt tillfälle. Vi på TechRadar håller koll på rean och samlar alla de bästa rabatterna på ett och samma ställe, för att din shopping ska gå så lätt som möjligt. Klicka här för att bli en Prime-medlem

Letar du efter en ny smartklocka som kan hänga med både i vardagen och på träningspassen? Då är det värt att spana in Garmins bästa Prime-erbjudanden just nu. Under Amazons Prime Deal Days har nämligen flera av märkets populära klockor fått riktigt fina prissänkningar.

Reafesten bjuder på nedsatta priser på stilrena modeller som Garmin Lily 2 till mer avancerade träningsklockor som Forerunner 255 – med funktioner för pulsmätning, GPS och sömnanalys, och som är en av TechRadars favoritklockor för löpning. Oavsett om du tränar mycket, vill ha bättre koll på hälsan eller bara gillar Garmins tåliga och snygga designer, så är det här ett perfekt tillfälle att slå till.

TechRadar-gänget håller full koll på reafesten och har hittat ett par riktigt bra erbjudanden på Garmin-klockor – skrolla ner för att ta del av de allra bästa just nu.

Amazon Prime Deal Days - shoppa enligt kategori

Billiga Garmin-klockor under Prime Deal Days

17% rabatt Garmin fenix 7 Pro Solar | 5 297:- (6 387:-) hos Amazon

Spara 1 090 kronor: multisportklocka med solenergiladdning, kartor och avancerade träningsfunktioner. Klarar allt från vardag till äventyr.

19% rabatt Garmin Lily 2 Smartklocka | 2 227:- (2 747:-) hos Amazon

Spara 520 kronor: elegant design kombinerat med smarta hälsofunktioner gör Lily 2 till en favorit för stilmedvetna användare.

5% rabatt Garmin Fenix 8 | 8 737:- (9 196:-) hos Amazon

Spara 459 kronor: avancerad multisportklocka med GPS, pulsmätning, lång batteritid och robust design – redo för alla äventyr.

14% rabatt Garmin Vivoactive 5 | 2 219:- (2 589:-) hos Amazon

Spara 370 kronor: elegant och mångsidig smartklocka med AMOLED-skärm, hälsofunktioner och träningsappar för alla behov.