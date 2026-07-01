Vinn en Shark Flex Breeze HydroGo – vi lottar ut tre fläktar till våra läsare

Sommaren är här och för att hjälpa våra läsare att hålla sig svala har Shark varit så generösa att de skänkt tre exemplar av sin portabla dimfläkt Shark Flex Breeze HydroGo till utlottning. Vi kommer att lotta ut en fläkt vardera till en vinnare i Sverige, Norge och Danmark.

Kort om fläkten

Shark Flex Breeze HydroGo är en kompakt och batteridriven fläkt som kan användas både inomhus och utomhus. Den har en inbyggd vattentank på 150 ml som ger en svalkande dimfunktion under varma dagar och väger mindre än 2,1 kg, vilket gör den enkel att ta med sig till stranden, altanen, campingen eller sommarstugan. Bland funktionerna finns:

Batteridrift för användning utan sladd

Inbyggd dimfunktion för extra svalka

Upp till 12 timmars batteritid beroende på hastighetsläge

Kompakt och portabel design

Kan användas både inomhus och utomhus

(Image credit: Future)

Så deltar du

För att vara med i utlottningen behöver du:

1. Gilla tävlingsinlägget på Facebook.

2. Kommentera och berätta vad du ser fram emot mest att göra i sommar.

Det är allt!

Tävlingsinformation

Tre vinnare utses totalt – en i Sverige, en i Norge och en i Danmark.

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Vinsten består av en Shark Flex Breeze HydroGo i svart.

Vinnarna dras den 27 juli 2026.

Fläktarna skickas direkt till vinnarna efter att de kontaktats.

Lycka till – och hoppas ni får en fantastisk sommar! ☀️