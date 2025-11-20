Porsche Cayenne Turbo Electric er den kraftigste serieproduserte Porschen noensinne

Turbomodellen tar deg fra 0 til 100 km/t på 2,5 sekunder

Prisene for Cayenne Turbo Electric starter på 1 767 130 kroner

Interiøret har nå mer skjermplass enn noensinne

Porsche har endelig avslørt alt om sin elektrifiserte Cayenne-modell, som blir tilbudt i både Cayenne Electric og en mer kraftfull Cayenne Turbo Electric-variant.

Sistnevnte blir kronet til den kraftigste Porsche-produksjonsmodellen hittil, takket være den rett og slett skremmende effekten på 850 kW (1156 hk) og opptil 1500 Nm dreiemoment når Launch Control er aktivert.

Direkte oljekjøling av bakakselmotoren gir høy kontinuerlig effekt, med mye teknologi lånt fra motorsport for å sikre at den kan utføre sine ansiktssmeltende partytriks regelmessig.

En toppfart på 260 km/t og en sprinttid fra 0 til 100 km/t på bare 2,5 sekunder er mulig i det tyske merkets kraftige SUV, mens adaptiv luftfjæring og Porsche Torque Vectoring Plus gjør at den er like glad i å kjøre på racerbaner som den er i skolekjøringen.

Men bredden av kapasitetene stopper ikke der, for både Cayenne Electric og Cayenne Turbo Electric har firehjulsdrift med forskjellige kjøremoduser og lettjustert fjæring som også vil gjøre at den trygt kan ta seg frem i ganske tøft terreng.

Porsche hevder også at det er et av de mest teknologisk avanserte elbilene de har utviklet til dags dato, med et nytt 113 kWh høyspenningsbatteri som gir en offisiell rekkevidde på 638 miles på én lading.

Legg til en lignende 800V-arkitektur som den man finner på Macan Electric og Taycan, og Cayenne kan lade med 390 kW. Det tyske merket antyder at dette kan økes til 400 kW under de rette ladeforholdene.

I den virkelige verden betyr dette en lading på 10–80 prosent på rundt 16 minutter fra de raskeste DC-ladeuttakene, eller ytterligere 320 kilometer på bare 10 minutters ladetid.

«Innstegsmodellen» er ikke akkurat en sløv modell, og tilbyr 300 kW (408 hk) ved normal drift og 325 kW (442 hk) og 835 Nm dreiemoment når den bruker Launch Control. Den kan akselerere fra 0 til 100 km/t på superbil-fengslende 4,8 sekunder.

Listen over «verdensnyheter» blir imidlertid enda lengre når man tenker på at dette blir den første elbilen med valgfri 11 kW trådløs induktiv lading, som kommer i form av en kostnadseffektiv gulvplate som leverer lading uten behov for å koble til strøm.

Til tross for den enorme mengden kraft og breddegraden av muligheter som den elektrifiserte Cayenne tilbyr, spiller Porsche fortsatt det trygt ved å fortsette å tilby en rekke drivlinjealternativer.

Både ren forbrenningsmotor og hybridvarianter vil bli utviklet godt inn i det neste tiåret, ifølge Porsches salgs- og markedsføringssjef, Matthias Becker.

I Norge starter prisene på 1 116 386 kroner for Cayenne Electric og 1 767 130 kroner for Cayenne Turbo Electric. Bilene kan bestilles nå.

På storskjermen

I tillegg til de velkomne designjusteringene på eksteriøret, vil Cayenne Electric bringe med seg det største skjermområdet som noensinne har dukket opp i Porschen.

Alt dette takket være et nytt sentralt «Flow Display», komplett med buet overflate, et heldigitalt instrumentpanel med 14,25-tommers OLED-teknologi og et 14,9-tommers valgfritt passasjerdisplay.

Det finnes også et valgfritt AR head-up-display som leverer tilsvarende et 87-tommers skjermområde 10 meter foran kjøretøyet ... i tilfelle du trengte enda mer digital grafikk som skulle sendes inn i netthinnen din.

Det tyske selskapet har også hevet innsatsen for sin nye, AI-drevne stemmeassistent, som nå forstår «komplekse, sammenhengende spørsmål, gjenkjenner konteksten og svarer som en ekte samtalepartner», ifølge merket.

Dette sentrale Flow Displayet og det valgfrie passasjerdisplayet kan også være vert for et økende antall tredjepartsapper, ettersom Porsche åpner sitt digitale økosystem for strømme-, spill- og infotainmentutviklere.

