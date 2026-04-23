Nytt elbilbatteri lover utrolige seks minutters opplading

Et nytt hurtigladende elbilbatteri er kunngjort.

Det lades fra 10–98 % på så lite som 6 minutter og 27 sekunder.

Det tilbyr høyhastighetslading i temperaturer så lave som -30 °C (-22 °F).

Batteriteknologi for elbiler (EV) har tatt et nytt sprang fremover med en ny ladestandard som nettopp er satt av en kinesisk batterigigant.

CATL – den markedsledende produsenten av elbilbatterier – har kunngjort sitt 3. generasjons Shenxing-batteri, som de hevder kan lade enda raskere enn BYDs nylig annonserte, og allerede imponerende, Blade 2.0-modelle.

CATL sier at deres nye litiumjernfosfat (LFP)-batteri kan lade fra 10–35 % på ett minutt, 10–80 % på tre minutter og 44 sekunder og 10–98 % på seks minutter og 27 sekunder.

Til sammenligning bruker BYDs nyeste batteri fire minutter og 54 sekunder på å gå fra 10–70 %, og ni minutter på å lade fra 10 % til 97 %.

CATLs nye batteri kan tilsynelatende også yte bemerkelsesverdig bra i lave temperaturer (så lave som -30 °C / -22 °F) takket være sin «selvoppvarmende teknologi».

Informasjonen om denne teknologien er litt sparsom foreløpig, men ifølge CarNewsChina bruker den «pulshurtigoppvarming for å løse utfordringer med ultrahurtiglading ved lave temperaturer».

Lave temperaturer kan redusere ladehastigheten til elbilbatterier betydelig, og det er derfor vi har sett en rekke produsenter tilby varmepumper (vanligvis som ekstrautstyr, eller begrenset til toppmodeller) for å hjelpe til med ladingen i kaldt vær.

Tanken her med CATLs selvoppvarmingsteknologi er at det ikke vil være behov for en tradisjonell varmepumpe, noe som kan spare kjøretøyets totale vekt og kostnader.

Fremtiden for elbil-eierskap er lys

CATL har ennå ikke antydet hvilken rekkevidde vi kan vente oss fra det nye batteriet, men hvis vi tar utgangspunkt i BYDs Blade 2.0, ser det ut til at over 640 kilometer er en oppnåelig markør for disse nye kraftpakkene, takket være økt tetthet.

Med større rekkevidde, enda raskere lading og rimeligere modeller på markedet, smelter de viktigste hindringene for elbileierskap bort. CATL kunngjorde også at en oppdatering av Qilin-batteriet deres er i stand til å kjøre 1500 km på én lading.

«Grensene for elektrokjemi er fortsatt langt fra nådd», bemerket CATLs grunnlegger Robin Zeng. «Og mulighetene for materialvitenskap er fortsatt langt fra uttømt.»

Det er flott å kunne lade elbilen din omtrent like raskt som en bensindrevet bil, men du trenger tilgang til en kraftig lader for å oppnå disse hastighetene – og der ligger den siste store hindringen for elmarkedet å overvinne.

Ladenettverk for elbiler i land rundt om i verden ekspanderer raskt – BYD har rullet ut sine første 1500 kW-ladere i Kina – men det vil ta litt tid før det vil finnes et lett tilgjengelig nettverk av høyhastighetsladere i andre land.

Fremtiden er absolutt lys for elbiler – gi denne batteriteknologien et år eller så til å finne veien inn i kjøretøy, og gi ladeinfrastrukturen fortsette å vokse, og elbil-eierskap vil få økende omfang rundt om i verden, som den utviklingen vi allerede har sett i Norge.