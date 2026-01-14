1 700 kilometer uten stopp – SUV-en med verdens lengste rekkevidde landet nettopp i Kina, og Tesla burde være bekymret

Kinas Xpeng sier at G7 har den lengste rekkevidden av alle SUV-er

Man kan reise fra Beijing til Shanghai uten å stoppe

Selskapet har som mål å ekspandere raskt utenfor Kina i årene som kommer

Den kinesiske elbilprodusenten Xpeng har avduket en EREV-versjon (Extended-Range Electric Vehicle) av sin G7 SUV og P7+ sedan, en elbil med utvidet rekkevidde, som de håper vil bli populære ikke bare i hjemmemarkedet, men også i Europa, Sørøst-Asia, Midtøsten og Afrika, hvor de planlegger å ekspandere i årene som kommer.

G7 kan skryte av verdens lengste kombinerte rekkevidde av alle SUV-er, ifølge det kinesiske nyhetsnettstedet SCMP.

Hybridkombinasjonen av en batteripakke på 55,8 kWh og en liten bensinmotor som drives av en 60-liters drivstofftank betyr at den kan dekke en total distanse på 1704 kilometer når både batteri og tank er fulle.

I motsetning til et tradisjonelt hybridsystem, som bruker elektriske motorer inntil de mindre batteripakkene går tomme for strøm og en motor tar over kjøreoppgavene, er en EREV bare avhengig av den lille bensinmotoren som en generator for å lade batteriene underveis. I hovedsak drives den alltid av et elektrisk system.

Selskapet sier at avstanden er omtrent den samme som å kjøre fra Seattle til Los Angeles uten å lade, eller Beijing til Shanghai for kinesiske kunder. Det blir som å kjøre fra Gardermoen til Tromsø.

Total kjørelengde overstiger langt selv de mest sparsommelige bensin- og dieselbilene, med en rett og slett skremmende rekkevidde som garantert vil vare lenger enn selv de mest ivrige langdistansesjåførene.

(Image credit: Xpeng)

I tillegg til G7 introduserte Xpeng også P7+ sedanen på arrangementet sitt i Guangzhou, som også inkluderer sin «super utvidede rekkevidde»-teknologi.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Styreformann og administrerende direktør He Xiaopeng sa at batteriet alene støttet 430 km, den lengste av alle EREV-er, mens den totale rekkevidden er imponerende 1550 km.

Ifølge SCMP starter G7 på 195 800 yuan (rundt 280 000 kroner), og både EV-utgavene med utvidet rekkevidde og de rene elektriske utgavene priset likt.

P7+ følger en lignende strategi i Kina, der begge versjonene starter på 186 800 yuan (rundt 270 000 kroner).

Xpeng sikter mot Europa … og andre steder

(Image credit: Xpeng)

Selskapet, som liker å etterligne Tesla, er raskt i ferd med å bli en av Kinas ledende elbilprodusenter. De forbikjørte konkurrentene Nio og Li Auto i fjor i leveringstall.

Men grunnleggeren og styrelederen forstår at etterspørselen etter rent elektriske kjøretøy i andre markeder rett og slett ikke er den samme som i Kina, så de har justert strategien sin til å inkludere en rekkeviddeforlengende alternativer for de som er usikre på nye energikjøretøy.

Alt dette er en del av deres «go-global 2.0-strategi», som tilsynelatende vil føre til at de ekspanderer til en voksende liste over europeiske land, Sørøst-Asia, Midtøsten og Afrika, og tar kampen direkte mot Tesla og BYD.

Bare forrige uke ble det annonsert at BYD hadde forbikjørt Tesla som verdens største elbilselger. Salget av deres batteridrevne biler økte med nesten 28 % i fjor til over 2,25 millioner, ifølge BBC.

Til sammenligning falt Teslas bilsalg med nesten 9 % i 2025 til 1,64 millioner solgte kjøretøy over hele verden.