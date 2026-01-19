1 700 kilometer utan stopp – SUV med världens längsta räckvidd har lanserats i Kina, och Tesla bör vara oroliga

Kinas Xpeng uppger att G7 har längst räckvidd av alla SUV-modeller

Ägare ska kunna köra från Beijing till Shanghai utan att stanna

Företaget siktar på snabb expansion utanför Kina de kommande åren

Den kinesiska elbilstillverkaren Xpeng har presenterat en så kallad Extended-Range Electric Vehicle-version (EREV) av sin SUV G7 samt sedanen P7+, i ett drag som inte bara ska locka köpare på hemmamarknaden utan även i Europa, Sydostasien, Mellanöstern och Afrika, där bolaget planerar att expandera de närmaste åren.

Enligt den kinesiska nyhetssajten SCMP erbjuder G7 den längsta kombinerade räckvidden av alla SUV-modeller i världen. Kombinationen av ett batteripaket på 55,8 kWh och en liten bensinmotor, som matas av en bränsletank på 60 liter, gör att bilen kan färdas totalt 1 704 kilometer när både batteri och tank är fulla.

Till skillnad från en traditionell hybrid, där bilen körs elektriskt tills batteriet är urladdat och förbränningsmotorn därefter driver hjulen, används bensinmotorn i ett EREV-system enbart som generator för att ladda batteriet under körning. Bilens drivning sker alltså alltid via elmotorer.

Xpeng beskriver sträckan som ungefär motsvarande att köra från Seattle till Los Angeles utan laddning – eller från Beijing till Shanghai för kinesiska förare. För svenska mått mätt handlar det om en resa i stil med Stockholm–Rom utan stopp, åtminstone på pappret.

Den totala räckvidden överträffar även de mest snåla bensin- och dieselbilarna, och är så pass hög att den sannolikt räcker längre än vad de flesta långfärdsförare orkar köra i ett sträck.

Utöver G7 visade Xpeng även upp P7+-sedanen vid sitt event i Guangzhou, som också använder bolagets teknik för ”superförlängd räckvidd”. Företagets ordförande och vd He Xiaopeng uppgav att batteriet i sig klarar 430 kilometer på el, vilket ska vara längst av alla EREV-modeller, medan den totala räckvidden landar på 1 550 kilometer.

Enligt SCMP börjar G7 på 195 800 yuan, vilket motsvarar cirka 300 000 kronor, och både EREV-versionen och den helt eldrivna modellen ska kosta lika mycket i Kina. P7+ följer samma strategi med ett startpris på 186 800 yuan, runt 285 000 kronor.

Xpeng siktar på Europa och vidare

Företaget, som gärna jämför sig med Tesla, har snabbt vuxit till en av Kinas största elbilstillverkare och passerade både Nio och Li Auto i leveransvolymer under fjolåret.

Samtidigt är ledningen medveten om att efterfrågan på rena elbilar inte är lika stark på alla marknader som i Kina. Därför har strategin justerats för att inkludera fler hybrid- och räckviddsförlängda modeller, riktade till köpare som fortfarande tvekar inför fullt eldrivna alternativ.

Detta är en del av bolagets så kallade ”go-global 2.0-strategi”, som innebär expansion till fler europeiska länder samt marknader i Sydostasien, Mellanöstern och Afrika, där Xpeng vill utmana både Tesla och BYD.

Så sent som förra veckan rapporterades det att BYD gått om Tesla som världens största elbilstillverkare. Enligt BBC ökade BYD:s försäljning av elbilar med nästan 28 procent förra året till över 2,25 miljoner fordon. Teslas försäljning minskade samtidigt med nära 9 procent under 2025, till totalt 1,64 miljoner bilar globalt.

