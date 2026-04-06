Samsung ruller ut Google Cast-støtte til TV-modellene sine gratis

Samsung TV-er, både nye og eldre, støtter nå Google Cast.

Det gjør det mye enklere å caste innhold til den store skjermen.

Det kan ta litt tid før oppdateringen når alle kompatible modeller.

Google sier at vi ikke vil se flere Chromecast-dongler, men Google Cast-teknologien de bruker lever videre, og Samsung har nå begynt å rulle ut støtte for den til utvalgte modeller som lanseres i 2023, 2024 og 2025.

Som Android Authority først bemerket, betyr endringen at disse TV-ene ikke lenger trenger å stole på Samsungs egen Smart View-teknologi for å caste innhold til storskjermen. Dette gir brukerne mye mer fleksibilitet, spesielt for de som ikke bruker Galaxy-telefoner.

Vi har tidligere hørt at Google Cast ville være tilgjengelig på alle nye Samsung-TV-er fra 2026 via den innebygde One UI Tizen-programvaren, modeller som Samsung S99H og S95H, og nå vet vi at eldre modeller også vil få oppdateringen.

Nøyaktig hvilke eldre TV-er som vil bli støttet er ennå ikke helt klart, men oppdateringer begynner å dukke opp på nettet. På Reddit melder for eksempel en bruker at deres Samsung S90D fra 2024 nå har mottatt funksjonen. En full utrulling vil imidlertid sannsynligvis ta litt tid.

Google Cast til alle

Vi håper at alle Samsung-TV-er som er lansert de senere årene vil støtte Google Cast. En av fordelene med teknologien er at den er lett og enkel, noe som betyr at det ikke skal være noen problemer med maskinvarekrav.

Ifølge FlatpanelsHD er Tizen-oppdateringen versjon 2115 den man bør se etter. Artikkelen sier at utrullingen nå er «bekreftet» for modeller fra 2024, 2025 og 2026, selv om TV-er fra 2023 ikke er nevnt der, noe Android Authority refererer til.

Google Cast støttes allerede innebygd i Google TV-plattformen (brukt av produsenter som Sony) og i webOS-programvaren som LG utvikler. Dette betyr at Chromecast-dongler ikke lenger er nødvendig, selv om du fortsatt kan kjøpe Google TV Streamer.

Hvis du er nybegynner med Google Cast, er det en standardisert måte å strømme innhold til en større TV-skjerm via integrerte kontroller i en rekke Android- og iOS-apper, samt via YouTube på datamaskinen din og i Google Chrome-nettleseren.