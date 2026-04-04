Samsung rullar ut stöd för Google Cast till sina TV-modeller helt gratis

Samsung-TV-apparater, både nya och äldre, får nu stöd för Google Cast

Det gör det mycket enklare att casta innehåll till den stora skärmen

Uppdateringen kan ta tid att nå alla kompatibla modeller

Google säger att vi inte kommer att få se fler Chromecast-donglar, men Google Cast-tekniken de använder lever vidare och Samsung har nu börjat rulla ut stöd för den till vissa modeller som lanserades under 2023, 2024 och 2025.

Som Android Authority först noterade innebär förändringen att dessa TV-apparater inte längre behöver förlita sig på Samsungs egen Smart View-teknik för att casta innehåll till den stora skärmen. Det ger användare betydligt större flexibilitet, särskilt för dem som inte använder Galaxy-telefoner.

Vi har tidigare hört att Google Cast skulle finnas i alla nya Samsung-TV-apparater från 2026 via den inbyggda One UI Tizen-mjukvaran, modeller som exempelvis Samsung S99H och S95H, och nu vet vi att även äldre modeller får uppdateringen.

Exakt vilka äldre TV-apparater som stöds är ännu inte helt klart, men uppdateringar börjar dyka upp runt om på nätet. På Reddit rapporterar till exempel en användare att deras Samsung S90D från 2024 nu har fått funktionen. En full utrullning lär dock ta lite tid.

Google Cast till alla

Vi hoppas att alla Samsung-TV-apparater som lanserats de senaste åren får stöd för Google Cast. En av teknikens fördelar är att den är lättviktig och enkel, vilket gör att det inte borde uppstå några problem när det gäller hårdvarukrav.

Enligt FlatpanelsHD är det Tizen-uppdatering version 2115 som du ska hålla utkik efter. Artikeln säger att utrullningen nu är “bekräftad” för modeller från 2024, 2025 och 2026, även om TV-apparater från 2023 inte nämns där, något som Android Authority däremot refererar till.

Google Cast stöds redan inbyggt i Google TV-plattformen (som används av tillverkare som Sony) och i webOS-mjukvaran som LG utvecklar. Det betyder att Chromecast-donglar inte längre behövs, även om du fortfarande kan köpa Google TV Streamer.

Om du är helt ny med Google Cast är det ett standardiserat sätt att streama innehåll till en större TV-skärm via integrerade kontroller i en mängd Android- och iOS-appar samt via YouTube på dator och i webbläsaren Google Chrome.